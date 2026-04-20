Kinderwelt Wien erstmals beim Wiener Kinderlauf dabei

Wien (OTS) -

Der Wiener Kinderlauf findet von 20.-24. April 2026 statt und zählt zu den größten Schullaufevents der Stadt. Er bringt jedes Jahr tausende Volksschulkinder in Bewegung. Im Zentrum steht dabei das gemeinsame Erlebnis: Gewertet wird nicht einzeln, sondern im Klassenverband – gewonnen und verloren wird als Team. Dieses Konzept stärkt Zusammenhalt, Motivation und vor allem die Freude an Bewegung.

„ Wir, die Kinderwelt Wien, freuen uns, dieses Jahr zum ersten Mal die Lauf-Veranstaltung unterstützen zu dürfen. Vor Ort ergänzen wir das sportliche Programm durch ein buntes Rahmenangebot – mit Hüpfburgen und kreativen Bastelstationen “, zeigt sich Barbara John, Obfrau der Kinderwelt Wien, begeistert.

„ Die Kinderwelt Wien engagiert sich ehrenamtlich bei diesem Event. Zusätzlich werden auch die Preise von der Kinderwelt unterstützt. Wir freuen uns sehr, mit der Kinderwelt Wien einen Kooperationspartner gefunden zu haben, dem Sport im Kindesalter ein genauso großes Anliegen ist “, freut sich Alexander Ottmann von der FMS Event Network GmbH, die seit Jahren erfolgreich Kinder- und Schullaufveranstaltungen organisiert.