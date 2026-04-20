  • 20.04.2026, 06:30:34
  • /
  • OTS0002

Kinderwelt Wien erstmals beim Wiener Kinderlauf dabei

Kinderwelt Wien erstmals Teil des Wiener Kinderlaufs

Wir, die Kinderwelt Wien, freuen uns, dieses Jahr zum ersten Mal die Lauf-Veranstaltung unterstützen zu dürfen. Vor Ort ergänzen wir das sportliche Programm durch ein buntes Rahmenangebot – mit Hüpfburgen und kreativen Bastelstationen

Barbara John, Obfrau der Kinderwelt Wien

1/3
Wien (OTS) - 

Der Wiener Kinderlauf findet von 20.-24. April 2026 statt und zählt zu den größten Schullaufevents der Stadt. Er bringt jedes Jahr tausende Volksschulkinder in Bewegung. Im Zentrum steht dabei das gemeinsame Erlebnis: Gewertet wird nicht einzeln, sondern im Klassenverband – gewonnen und verloren wird als Team. Dieses Konzept stärkt Zusammenhalt, Motivation und vor allem die Freude an Bewegung.

Wir, die Kinderwelt Wien, freuen uns, dieses Jahr zum ersten Mal die Lauf-Veranstaltung unterstützen zu dürfen. Vor Ort ergänzen wir das sportliche Programm durch ein buntes Rahmenangebot – mit Hüpfburgen und kreativen Bastelstationen“, zeigt sich Barbara John, Obfrau der Kinderwelt Wien, begeistert.

Die Kinderwelt Wien engagiert sich ehrenamtlich bei diesem Event. Zusätzlich werden auch die Preise von der Kinderwelt unterstützt. Wir freuen uns sehr, mit der Kinderwelt Wien einen Kooperationspartner gefunden zu haben, dem Sport im Kindesalter ein genauso großes Anliegen ist“, freut sich Alexander Ottmann von der FMS Event Network GmbH, die seit Jahren erfolgreich Kinder- und Schullaufveranstaltungen organisiert.

Mit der erstmaligen Teilnahme unterstreicht die Kinderwelt Wien ihr Engagement für mehr Bewegungsangebote und gemeinschaftliche Erlebnisse für Kinder in Wien.
Bewegung ist für Kinder essenziell – und sie funktioniert am besten, wenn sie Spaß macht und gemeinsam erlebt wird“, so Barbara John abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Kinderwelt
Barbara John, BSc
Telefon: +43 664 188 6215
E-Mail: [email protected]
Website: https://kinderwelt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KDW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Kinderwelt

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Kinderwelt
Barbara John, BSc
Telefon: +43 664 188 6215
E-Mail: [email protected]
Website: https://kinderwelt.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright