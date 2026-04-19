Neues „Leuchtturmprojekt“ in Mannsdorf eröffnet

St. Pölten (OTS) -

In der Gemeinde Mannsdorf an der Donau wurden heute, Sonntag, ein neues Gemeindeamt mit neuem Feuerwehrhaus und zusätzlich ein Betriebsgebäude mit mehreren Unternehmen im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Christoph Windisch und zahlreichen Ehrengästen eröffnet. „Wir eröffnen ein Jahrhundertprojekt, das mehr ist als ein Gebäude“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Das Projekt bedeutet Zukunft und ist ein neues Herzstück für Mannsdorf.“

Das neue Gemeindeamt mit dem neuen Feuerwehrhaus sei „ein wahres Leuchtturmprojekt“, so Mikl-Leitner: „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen – die Gemeinde, die Feuerwehr, die Wirtschaft und vor allem die Bürgerinnen und Bürger.“ Besonders die Leistung der Feuerwehr verdiene höchsten Respekt und Wertschätzung: „Die 4.000 Stunden an Eigenleistung, die erbracht worden sind, sind wirklich sensationell.“ Es sei eine „geniale Idee, dass das Gemeindeamt und die Feuerwehr unter einem Dach vereint sind“, setzte die Landeshauptfrau fort und es sei einzigartig, dass noch viel mehr unter diesem Dach untergebracht sei, etwa „die neue Gastro, der Veranstaltungssaal, die Zimmer, die Zahnarztpraxis und die weiteren Unternehmen. So eine Investition zu tätigen, hat Vorbildwirkung für andere Gemeinden.“ Mikl-Leitner wünschte dem Projekt abschließend, „dass dieses Haus in Zukunft ein Ort der Begegnung wird und, dass es sich wirklich zum Herzstück von Mannsdorf entwickelt.“

Bürgermeister Christoph Windisch betonte in seiner Festansprache: „Wir haben oft eine Vorreiterrolle eingenommen. Diese Vision dieses Leuchtturmprojekts hat 2020 begonnen: Das Feuerwehrhaus war alt, das Gemeindeamt sanierungsbedürftig und nicht barrierefrei.“ Im selben Jahr habe auch das Gasthaus zugesperrt, der Ort habe seinen Treffpunkt verloren, so Windisch. „Gemeinsam mit der Familie Unger entstand die Idee, dieses gemeinsame Projekt umzusetzen. Ich glaube, hier ist ein Vorreiterprojekt für die gesamte Region entstanden.“

Mannsdorfs Feuerwehrkommandant Markus Unger dankte allen, „die konstruktiv an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Ich danke vor allem allen Kameradinnen und Kameraden, die viele Abende und Wochenenden hier verbracht haben. Man sieht in der Gemeinde, wie wichtig die Feuerwehr ist. Wenn alle zusammenhelfen, bringt man auch etwas weiter.“ Für die Zukunft wünschte er sich für seine Mannschaft, „dass die Motivation so hoch bleibt. Feuerwehr sind wir alle. Ich hoffe, dass die Kameradinnen und Kameraden auch weiterhin so für die Feuerwehr brennen.“

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner lobte „das besondere Projekt. Die Synergien, die hier zusammenkommen, sind wünschenswert für viele Gemeinden. Besonders wichtig ist, dass im neuen Gebäude eine Auslastung über die ganze Woche stattfindet.“ Jedes Gebäude brauche „Menschen, die es mit Leben erfüllen: Ich wünsche euch viel Motivation und bin mir sicher, dass euch das gelingt.“

Pfarrer Erich Neidhart segnete im Anschluss das neue Gemeindeamt, die Feuerwehr und das neue Betriebsgebäude.