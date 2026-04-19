Termine am 20. April in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Programmpräsentation des Future Fit Festivals 2026 mit Vizebürgermeisterin und Stadträtin Barbara Novak, Gemeinderätin Maria In der Maur-Koenne sowie waff-Geschäftsführer Marko Miloradović (2., Happylab Wien, Schönngasse 15-17)

10.30 Uhr, Pressekonferenz: Wiener Linien präsentieren Jahresbilanz 2025 mit der Vorsitzenden der Geschäftsführung Alexandra Reinagl (7., Infocenter U2/U5, Station Volkstheater, Burggasse 1) (Schluss)

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