- 19.04.2026, 13:11:32
- /
- OTS0018
Termine am 20. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Programmpräsentation des Future Fit Festivals 2026 mit Vizebürgermeisterin und Stadträtin Barbara Novak, Gemeinderätin Maria In der Maur-Koenne sowie waff-Geschäftsführer Marko Miloradović (2., Happylab Wien, Schönngasse 15-17)
- 10.30 Uhr, Pressekonferenz: Wiener Linien präsentieren Jahresbilanz 2025 mit der Vorsitzenden der Geschäftsführung Alexandra Reinagl (7., Infocenter U2/U5, Station Volkstheater, Burggasse 1)
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK