FPÖ - Krauss: Flüchtlingsball im Rathaus ist Symbol der gescheiterten Willkommenspolitik der Ludwig-SPÖ

Wien (OTS) -

„Während viele Wiener unter massiver Teuerung und ständig steigenden Gebühren leiden, feiert die Ludwig-SPÖ ihre fatale Willkommenspolitik mit einem Ball im Rathaus. Das ist realitätsfremd und respektlos gegenüber der Wiener Bevölkerung“, kritisiert der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, den Jubel der SPÖ in Bezug auf den Flüchtlingsball im Wiener Rathaus.

„Hier wird eine Politik abgefeiert, die Wien seit Jahren massiv belastet. Die ungebremste Zuwanderung in das Sozialsystem, steigende Kosten sowie zunehmende Probleme bei Integration und Sicherheit werden von der SPÖ konsequent ausgeblendet“, kritisiert Krauss.

Besonders unverständlich sei, dass eine solche Veranstaltung massiv mit Wiener Steuergeld unterstützt werde. „Die Stadt Wien verteilt Milliardenbeträge – allein über eine Milliarde Euro jährlich für Mindestsicherung an Asylanten – und gleichzeitig fehlt das Geld für die fleißige Wiener Bevölkerung, die sich das tägliche Leben nicht mehr leisten kann. Dass man diese Politik dann auch noch mit einem Ball im Rathaus zelebriert, ist ein Schlag ins Gesicht aller Wiener“, betont Krauss, der eine gemeinderätliche Anfrage bezüglich der Kosten ankündigt.

Für den FPÖ-Klubobmann steht fest: „Die Ludwig-SPÖ hat jedes Maß verloren. Wien steht finanziell unter enormem Druck, doch statt gegenzusteuern, wird die gescheiterte Willkommenspolitik weiter forciert und öffentlich inszeniert. Wien braucht endlich einen politischen Kurswechsel – weg von der schrankenlosen Sozialzuwanderung, hin zu Fairness und Sicherheit für die eigene Bevölkerung.“