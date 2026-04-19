Der ÖDV - Österreichischer Detektiv-Verband warnt vor Sparpolitik

Wien (OTS) -

Wien, Österreich – Der österreichische Einzelhandel sieht sich einem wachsenden Druck durch Ladendiebstahl ausgesetzt, der jährlich Schäden in Millionenhöhe verursacht. Diese Entwicklung belastet nicht nur die Unternehmen wirtschaftlich, sondern führt auch zu höheren Preisen für Konsumenten. Eine zentrale Rolle bei der Prävention und Aufklärung spielt dabei der Kaufhausdetektiv. Eine aktuelle Analyse zeigt jedoch, dass mangelnde Investitionen in qualifiziertes Sicherheitspersonal und Dumpinglöhne die Effektivität dieser wichtigen Arbeit gefährden.

Ladendiebstahl ist ein komplexes Problem, das neben dem Aufkommen des Onlinehandels, steigenden Betriebskosten und verändertem Konsumverhalten eine ernsthafte Herausforderung darstellt. Kaufhausdetektive agieren unauffällig im Verkaufsraum, beobachten verdächtige Situationen und greifen bei Bedarf ein. Ihre Arbeit erfordert nicht nur geschulte Beobachtungsgabe, sondern auch fundierte rechtliche Kenntnisse und ein professionelles Auftreten, da alle Maßnahmen gesetzeskonform erfolgen müssen.

"Die Tätigkeit eines Kaufhausdetektivs ist anspruchsvoll und bewegt sich im sensiblen Bereich zwischen Prävention und dem Eingriff in die Privatsphäre. Trotz dieser steigenden Anforderungen und Risiken passen viele Handelsunternehmen die Bezahlung nicht ausreichend an die hohen Lohnkosten in Österreich an", so ein Branchenexperte. Dies führt dazu, dass der Beruf für qualifizierte Fachkräfte weniger attraktiv wird und stattdessen vermehrt weniger geschultes Personal eingesetzt wird, was die Qualität der Arbeit mindert und letztlich zu einem Anstieg der Diebstähle führen kann.

Ein besorgniserregender Aspekt ist das wiederholte Auftreten von Lohn- und Sozialdumping, bei dem einige Handelsunternehmen bewusst mit unseriösen Detektivfirmen zusammenarbeiten. Deren niedrige Preisgestaltung ist oft nur durch das Umgehen sozialer Standards oder durch niedrige Löhne möglich. Dies verzerrt den Wettbewerb und benachteiligt jene Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gerecht entlohnen.

Die Problematik des Ladendiebstahls in Österreich vereint wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte. Um den Schaden zu minimieren und die Sicherheit für Unternehmen und Kunden zu gewährleisten, ist die Arbeit der Kaufhausdetektive von entscheidender Bedeutung. Eine nachhaltige Lösung erfordert daher eine gerechte Bezahlung der Detektivunternehmen und eine Investition in qualifiziertes Sicherheitspersonal, um Missstände wie Lohn- und Sozialdumping effektiv zu bekämpfen und die Attraktivität dieses wichtigen Berufsfeldes zu steigern.

