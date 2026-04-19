Standortwechsel Tiere Helfen Leben

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Wir freuen uns am 15. Mai um 10 Uhr zur offiziellen Eröffnung unseres neuen Standortes in Theresienfeld einzuladen. Tiere Helfen Leben besteht seit 2005 und hat seitdem hunderte Therapiebegleithundeteams ausgebildet und in ganz Österreich eingesetzt. Außerdem coacht der Verein Klienten bei der Selbstausbildung eines Assistenzhundes.

Die Tiergestützte Interventionen und da vor allem der Einsatz von Hunden, aber auch anderen Heimtieren trägt zur Verbesserung und Steigerung des physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens von Personen mit besonderen Bedürfnissen bei.Das vorrangige Ziel bei der Tiergestützten Interventionen besteht in einem positiven Beziehungsaufbau und einer Motivationssteigerung der Klienten, alle Settings und Ziele des Tiereinsatzes beruhen darauf. Der wertfreie Umgang des Tieres mit dem Klienten beruht auch auf der besonderen Empathie der Tiere, die Stimmungen besonders gut erfühlen und darauf eingehen.

Alle an der Tiergestützten Interventionen beteiligten Personen, Klient, Zuschauer, Betreuer, Menschlicher und tierischer Therapeut sollen aus einer Begegnung mit einer positiver Erinnerung gehen. Das heißt, dass auch der Einsatz der Tiere immer und in jeder Situation dem animal welfare entspricht!

Medienvertreter sind herzlich eingeladen an diesem Tag mit politischen und wirtschaftlichen Vertretern die Neueröffnung zu feiern

Neueröffnung Standort Theresienfeld Tiere Helfen Leben

Nach Standortverlegung werden ab jetzt in Theresienfeld Ausbildungsmöglichkeiten für tiergestützte Interventionen durch den Verein Tiere Helfen Leben angeboten. Nach der Eröffnung und Begehung der neuen Anlage stellen wir einige Therapiebegleithundeteams vor. Ein simuliertes Setting zeigt was bei tiergestützen Interventionen möglich ist. Anschliessend laden wir zu einem Imbiß ein.

Datum: 15.05.2026, 10:00 Uhr - 15.05.2026, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Ausbildungszentrum Tiere Helfen Leben

Grazer Straße 22

2604 Theresienfeld

Österreich

URL: https://tiere-helfen-leben.at/