Wiener StadtGartl: Erfolgreicher Start und Auftakt in die neue Gartensaison

Wien (OTS) -

Die Wiener StadtGartln bieten Wiener*innen die Möglichkeit, eine leistbare Gartenparzelle für drei Saisonen zu mieten. 49 Familien gehen damit in die erste volle Gartensaison. Zum Saisonstart setzen das Stadt Wien Immobilienmanagement und die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) auf gelebte Nachbarschaft und naturnahe Erholung.

Mit den Wiener StadtGartln im 21. und 22. Bezirk nutzt die Stadt Wien brachliegende Flächen und stellt Wiener*innen ein persönliches Stück Grün zur Verfügung. Der Start im Sommer 2025 war fulminant. In kurzer Zeit gingen knapp 10.000 Anmeldungen ein. Nach dem Erstbezug der Gärten im Sommer 2025 starten die Gärtner*innen nunmehr in das erste volle Gartenjahr. Es hat sich bereits viel getan – die Gestaltung der Gärten spiegelt die Vielfalt und Kreativität der unterschiedlichen Gärtner*innen wider. Zum Auftakt der Saison steht in beiden StadtGartln das Miteinander und die gute Nachbarschaft im Mittelpunkt.

Zum Saisonauftakt am Freitag, dem 17. April, fand eine gemeinsame Gartenjause statt. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch war zum Saisonauftakt des Wiener StadtGartls 22 vor Ort und erklärt dazu: „Die Wiener StadtGartln bieten Gartenglück zum kleinen Preis und sind gleichzeitig gelebte Nachbarschaft. Denn garteln verbindet und fördert das Miteinander. Die Erholung in der Natur und das Bestellen eines eigenen Gartens ist für viele Wienerinnen und Wiener eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen. Mit den Wiener StadtGartln ist es gelungen, stadteigenen Flächenreserven zu aktivieren und so den Wienerinnen und Wiener direkt und individuell zur Verfügung zu stellen, um ihrem liebsten Hobby nachzugehen. Wichtig dabei ist, dass die Gärten zu leistbaren Konditionen angeboten werden und nach einer festgelegten Zeit neu vergeben werden, damit möglichst viele Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit haben, ihr eigenes Grün zu hegen und zu pflegen.“ Zum Saisonstart werden auch Gartenworkshops angeboten und gemeinsam erste Pflänzchen für die neue Saison eingesetzt.

Rückblick: Ein erster Gartensommer voller Leben

Schon von Beginn an ist rund um das Wiener StadtGartl eine lebendige Gemeinschaft entstanden. Die Parzellen wurden im Sommer und Herbst nicht nur bepflanzt, sondern auch intensiv genutzt, zum Garteln, zum Grillen oder einfach, um Zeit im Grünen zu verbringen. Viele Nutzer*innen haben eigenes Gemüse gezogen, geerntet und direkt vor Ort genossen.

Dabei sind auch neue Bekanntschaften entstanden: Man kommt ins Gespräch, tauscht sich aus, hilft sich gegenseitig oder sitzt einfach zusammen. Die Gartengruppe ist dabei sehr vielfältig: Menschen unterschiedlichen Alters und mit ganz unterschiedlichen Hintergründen gärtnern hier neben- und miteinander und bringen ihre Ideen und Erfahrungen ein. Gerade diese Mischung macht den besonderen Charakter des Wiener StadtGartl aus. „Es war wunderbar zu sehen, wie sich die Leute freuen, die 2025 per Zufallslosung eine Parzelle bekommen haben. Die Gärtner*innen haben sich untereinander schnell vernetzt und organisiert. Jede Nutzer*in nutzt ihre Parzelle ein wenig anders: für Sport, zur Erholung oder fürs gemeinsame Grillen“, so Laetitia Egger von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 22. Bezirk.

Gemeinsam umgesetzt

Ermöglicht wird das Wiener StadtGartl durch die Stadt Wien, insbesondere durch die Magistratsabteilung 69 – Immobilienmanagement, die städtische Flächen für neue Nutzungen erschließt. David Vladar – Leiter der Stadt Wien Immobilienmanagement dazu: „Mit dem Wiener StadtGartl aktivieren wir Flächen, die derzeit nicht für städtische Aufgaben benötigt werden. Das Angebot reagiert auf das große Bedürfnis der Menschen nach einem persönlichen Stück Grün und nach Gemeinschaft in der Natur. Besonders freut mich, wie unterschiedlich und individuell die Parzellen genutzt werden – das spricht für die Vielfalt und Kreativität der Gärtner*innen.“ Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) im 21. und 22. Bezirk begleitet das Projekt von Beginn an in der Umsetzung vor Ort: Sie organisiert den Start, unterstützt beim Ankommen in der Anlage, initiiert gemeinschaftsbildende Aktivitäten und steht den Nutzer*innen laufend bei Fragen zur Seite, um ein buntes Miteinander und gelebte Nachbarschaft zu unterstützen.

Über das Wiener StadtGartl

Mit dem Wiener StadtGartl schafft die Stadt Wien im Zuge eines Pilotprojekts auf zwei Flächen im 21. und 22. Bezirk Gartenanlagen mit einem ganzjährig nutzbaren Gemeinschaftsgebäude. Das Gebäude ist mit Toiletten, einer Kochmöglichkeit und Wasser/Stromanschlüssen ausgestattet und wird regelmäßig gereinigt. Die Anlagen nutzen den natürlichen Baumbestand und sind in Gartenparzellen zwischen 70 und 110 m² unterteilt, die durch natürliche Hecken abgegrenzt sind. Auf jeder Parzelle befindet sich eine Pergola – ein etwa 6 m² großer überdachter Bereich, in dem Gartenmöbel oder Gerätschaften untergestellt werden können. Die Gartenparzellen werden zu einem leistbaren Preis von der Stadt Wien Immobilienmanagement vermietet. Das Wiener StadtGartl 21 wird von ARWAG und das Wiener StadtGartl 22 von WSE unterstützt.