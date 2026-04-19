Neue Stromrechnung: Ab jetzt hilft Stromrechnung beim Geldsparen

Wien (OTS) -

„Mit dem Billigstromgesetz machen wir es jetzt leichter, die Stromrechnung zu senken. Auf der neuen Rechnung sieht man sofort, wo man den eigenen Tarif vergleichen und einen günstigeren Anbieter finden kann. So kann man oft mehrere hundert Euro im Jahr sparen. Deshalb mein Appell: Tarif prüfen, Anbieter vergleichen und wechseln! Das dauert nur wenige Minuten, wirkt aber sofort,“ Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Die neue Stromrechnung soll das Leben leichter und das Sparen einfacher machen. Herzstück ist der klare Hinweis auf den Tarifkalkulator - ein smarter Wegweiser, mit dem man in wenigen Schritten einen günstigeren Anbieter finden kann. Wer vergleicht, kann mehrere hundert Euro im Jahr sparen und damit die eigenen Energiekosten spürbar senken,“ so Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

„Kundinnen und Kunden müssen ihre Stromrechnungen verstehen können. Dieses Thema beschäftigt die E-Control seit vielen Jahren. Entsprechend viel Energie haben die Expertinnen und Experten in unserem Haus jetzt in die Entwicklung der Musterrechnungen gesteckt, die wir auf Basis des neuen Elektrizitätswirtschafts-Gesetzes als Leitfaden für die Lieferanten erstellen konnten.“, so die beiden Vorstände der E-Control Alfons Haber und Michael Strebl.

Neue Stromrechnung zeigt schneller den Weg zum günstigeren Tarif

Die neue Musterrechnung der E-Control macht auf einen Blick sichtbar, was zählt: Verbrauch, Kosten und Sparpotenzial. Neu ist der direkte Hinweis auf den Tarifkalkulator – damit wird aus der Rechnung ein einfacher Wegweiser zum günstigeren Stromtarif.

Direkter Hinweis zum Tarifkalkulator inkl. Sofortwechselmöglichkeit

Mehr Transparenz über den aktuellen Tarif ( Die Rechnung zeigt künftig deutlicher, welchen Tarif man hat und ab wann ein Wechsel möglich ist.)

Die Rechnung zeigt künftig deutlicher, welchen Tarif man hat und ab wann ein Wechsel möglich ist.) Alle wichtigen Infos auf der ersten Seite einfach dargestellt (Die neue Musterrechnung der E-Control stellt vor allem gleich auf der ersten Seite alle zentralen Informationen dar, die Kundinnen und Kunden wissen müssen, allem voran und unübersehbar den Verbrauch und den Rechnungsbetrag.)

Stromanbieter wechseln und bis zu 765 Euro im Jahr sparen

Unterschied zwischen teuersten und günstigsten Tarif bei 3.500 kWh

(ausgewählte Bezirke / Quelle: https://www.e-control.at/tarifkalkulator/)

Burgenland 438 Ꞓ

Kärnten 693 Ꞓ

Niederösterreich 438 Ꞓ

Oberösterreich 433 Ꞓ

Salzburg 693 Ꞓ

Steiermark 439 Ꞓ

Tirol 765 Ꞓ

Vorarlberg 694 Ꞓ

Wien 470 Ꞓ



Viele sparen nicht, weil sie nicht wechseln

Die Wechselbereitschaft in Österreich ist zwar in den vergangenen Monaten gestiegen, aber im EU-Vergleich weiterhin auf niedrigem Level. Zum Vergleich die aktuellen, internationalen Zahlen für 2024:

Wechselbereitschaft in Österreich im Vergleich mit anderen Ländern

Österreich (2025): 5,37 Prozent

Tschechien: 6,8 Prozent

Deutschland: 14 Prozent

Belgien: 18 Prozent

Italien: 23,8 Prozent

Wechselbereitschaft in Österreich nach Bundesländern 2025

Burgenland 3,94 Prozent

Kärnten 3,25 Prozent

Niederösterreich 8,48 Prozent

Oberösterreich 6,24 Prozent

Salzburg 2,24 Prozent

Steiermark 6,39 Prozent

Tirol 1,39 Prozent

Vorarlberg 2,25 Prozent

Wien 5,83 Prozent

Billigstromgesetz entfaltet seine Wirkung

Neben dem Hinweis auf den Tarifkalkulator auf der Stromrechnung hat mit 1. April auch der Sozialtarif gestartet. Er gilt für jene, die

ORF-Beitragsbefreit sind

und zusätzlich Sozialleistungen wie Pflegegeld oder Pension beziehen.

in der Höhe von 6 Cent pro Kilowattstunde

für einen Jahresverbrauch von 2.900 kWh.

Damit lassen sich - im Vergleich zu herkömmlichen Tarifen - bis zu 300 Euro einsparen.