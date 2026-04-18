  • 18.04.2026, 14:04:02
  • /
  • OTS0020

SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Michael Schwarzlmüller zur Wiederwahl als Vorsitzender der SPÖ Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Michael Schwarzlmüller, der heute, Samstag, als Vorsitzender der SPÖ Bäuerinnen und Bauern wiedergewählt wurde. „Die SPÖ Bäuerinnen und Bauern mit Michael Schwarzlmüller an der Spitze sind ein starkes Sprachrohr für die Bäuerinnen und Bauern in Österreich. Sie vertreten die Interessen der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe und der Familien- und Biobetriebe – all jene, die die Versorgung der Österreicher*innen mit guten, regionalen Lebensmitteln garantieren. Die SPÖ Bäuerinnen und Bauern kämpfen für eine existentielle Absicherung der Bäuer*innen und für gerechte Kriterien bei der Agrarförderung – wie Arbeitskraft und Nachhaltigkeit. Wir gratulieren Michael Schwarzlmüller herzlich zur Wiederwahl und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit!“, so Babler und Seltenheim am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der SPÖ-Vorsitzende und der SPÖ-Bundesgeschäftsführer sprechen den SPÖ Bäuerinnen und Bauern ihren Dank für den „unermüdlichen Einsatz für eine starke heimische Landwirtschaft und die kleinen und mittleren Betriebe“ aus. **** (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright