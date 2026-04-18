SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Michael Schwarzlmüller zur Wiederwahl als Vorsitzender der SPÖ Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Michael Schwarzlmüller, der heute, Samstag, als Vorsitzender der SPÖ Bäuerinnen und Bauern wiedergewählt wurde. „Die SPÖ Bäuerinnen und Bauern mit Michael Schwarzlmüller an der Spitze sind ein starkes Sprachrohr für die Bäuerinnen und Bauern in Österreich. Sie vertreten die Interessen der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe und der Familien- und Biobetriebe – all jene, die die Versorgung der Österreicher*innen mit guten, regionalen Lebensmitteln garantieren. Die SPÖ Bäuerinnen und Bauern kämpfen für eine existentielle Absicherung der Bäuer*innen und für gerechte Kriterien bei der Agrarförderung – wie Arbeitskraft und Nachhaltigkeit. Wir gratulieren Michael Schwarzlmüller herzlich zur Wiederwahl und freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit!“, so Babler und Seltenheim am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Der SPÖ-Vorsitzende und der SPÖ-Bundesgeschäftsführer sprechen den SPÖ Bäuerinnen und Bauern ihren Dank für den „unermüdlichen Einsatz für eine starke heimische Landwirtschaft und die kleinen und mittleren Betriebe“ aus. **** (Schluss) bj