  • 18.04.2026, 13:12:03
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Grüne Wieden, Margareten/Riepl, Fritz: Keine Straßenbahnen auf der Wiedner Hauptstraße: Es braucht dringend Schienenersatzverkehr

Wien (OTS) - 

Ab morgen fahren fast zwei Wochen lang, bis 30. April, keine Straßenbahnen über die Wiedner Hauptstraße – und das ohne jegliche Ersatzbusse. Für viele Menschen in den Bezirken Wieden und Margareten ist das eine massive Verschlechterung im Alltag. „Die Wiedner Hauptstraße ist eine zentrale Öffi-Achse für die Bezirke. Wir haben Verständnis dafür, dass plötzlich notwendig gewordene Reparaturarbeiten Einschränkungen im öffentlichen Verkehr mit sich bringen. Trotzdem dürfen die Bewohner:innen jetzt nicht ohne gute Lösung zurückbleiben“, so Pascal Riepl, stellvertretender Bezirksvorsteher auf der Wieden (Grüne). „Gerade ältere Menschen und Personen mit Mobilitätseinschränkungen werden durch den ersatzlosen Ausfall der Straßenbahnen vor nahezu unlösbare Herausforderungen gestellt und im Stich gelassen“, ergänzt Julia Fritz, Klubobfrau der Grünen Margareten.

Der aktuelle Fall zeigt auch ein größeres Problem: Schon wieder wird in Wien ein öffentliches Verkehrsmittel ersatzlos gestrichen. Das passiert leider derzeit regelmäßig. Die Grünen Wieden fordern einen Schienenersatzverkehr für die gesamte Wiedner Hauptstraße. Sollte das technisch nicht möglich sein, wäre ein Anrufsammeltaxi eine Alternative. „Wenn ein Schienenersatzverkehr nicht möglich ist, dann braucht es zumindest eine soziale und praktikable Ersatzlösung für jene Menschen, die besonders auf diese Verbindung angewiesen sind“, so Riepl und Fritz abschließend.

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