Fiedler: „Rechnungsabschluss sicher kein Erfolg der ÖVP, sondern Leistung der Bevölkerung“

Neunkirchen (OTS) -

„Sich jetzt für die Budgetzahlen feiern zu lassen, nachdem man die Stadt finanziell in diese Lage gebracht hat, ist verlogene Schönrederei“, so FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler zum aktuellen Rechnungsabschluss in Neunkirchen. Zwar sei der Abgang reduziert worden, für Fiedler stehe jedoch fest, wie es dazu gekommen ist: „Dieses Defizit ist das Ergebnis von Jahren falscher Politik – und dazu gehört, dass System-Bürgermeister Teix 16 Jahre lang als Finanzstadtrat Verantwortung getragen hat.“





Kritisch sieht Fiedler vor allem, wie diese Entwicklung nun dargestellt wird: „Hier wird so getan, als wäre das ein Erfolg der ÖVP. In Wahrheit wurde die Sanierung auf dem Rücken der Bevölkerung durchgezogen: Gebührenerhöhungen, Einsparungen bei Vereinen und zusätzliche Belastungen haben dazu geführt, dass die Neunkirchner die Rechnung bezahlen.“





Für Fiedler ist daher klar, wem dieser „Erfolg“ tatsächlich zuzuschreiben ist: „Wenn jemand hier etwas geleistet hat, dann die Bevölkerung, die diese Belastungen trägt. Sicher nicht die Politik. Das ist genau dieses alte System: Fehler machen, die Bürger blechen lassen – und sich am Ende selbst dafür feiern.“





Die FPÖ stellt dem einen klaren Gegenentwurf gegenüber: „Ja, es muss gespart werden, aber nicht bei den Familien, nicht bei den Vereinen und nicht bei den fleißigen Bürgern. Gespart werden muss im System, bei der Politik und in der Verwaltung.“ Helmut Fiedler abschließend: „Neunkirchen braucht keinen Applaus für falsche Wege, sondern einen echten Systemwechsel – weg von Belastung, hin zur Entlastung der Bevölkerung“.