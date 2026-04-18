  • 18.04.2026, 12:06:32
  • /
  • OTS0016

Fiedler: „Rechnungsabschluss sicher kein Erfolg der ÖVP, sondern Leistung der Bevölkerung“

Neunkirchen braucht echten Systemwechsel, keinen Applaus für falsche Wege

Neunkirchen (OTS) - 

„Sich jetzt für die Budgetzahlen feiern zu lassen, nachdem man die Stadt finanziell in diese Lage gebracht hat, ist verlogene Schönrederei“, so FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler zum aktuellen Rechnungsabschluss in Neunkirchen. Zwar sei der Abgang reduziert worden, für Fiedler stehe jedoch fest, wie es dazu gekommen ist: „Dieses Defizit ist das Ergebnis von Jahren falscher Politik – und dazu gehört, dass System-Bürgermeister Teix 16 Jahre lang als Finanzstadtrat Verantwortung getragen hat.“


Kritisch sieht Fiedler vor allem, wie diese Entwicklung nun dargestellt wird: „Hier wird so getan, als wäre das ein Erfolg der ÖVP. In Wahrheit wurde die Sanierung auf dem Rücken der Bevölkerung durchgezogen: Gebührenerhöhungen, Einsparungen bei Vereinen und zusätzliche Belastungen haben dazu geführt, dass die Neunkirchner die Rechnung bezahlen.“


Für Fiedler ist daher klar, wem dieser „Erfolg“ tatsächlich zuzuschreiben ist: „Wenn jemand hier etwas geleistet hat, dann die Bevölkerung, die diese Belastungen trägt. Sicher nicht die Politik. Das ist genau dieses alte System: Fehler machen, die Bürger blechen lassen – und sich am Ende selbst dafür feiern.“


Die FPÖ stellt dem einen klaren Gegenentwurf gegenüber: „Ja, es muss gespart werden, aber nicht bei den Familien, nicht bei den Vereinen und nicht bei den fleißigen Bürgern. Gespart werden muss im System, bei der Politik und in der Verwaltung.“ Helmut Fiedler abschließend: „Neunkirchen braucht keinen Applaus für falsche Wege, sondern einen echten Systemwechsel – weg von Belastung, hin zur Entlastung der Bevölkerung“.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright