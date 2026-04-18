  • 18.04.2026, 11:24:03
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Auftakt zur Wandersaison: 14 Wiener Stadtwanderwege laden ein

Wien (OTS) - 

Die Wiener Stadtwanderwege bieten ein beeindruckendes Naturerlebnis direkt vor der Haustür. Die abwechslungsreichen Routen laden dazu ein, Wien aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen und verbinden Bewegung, Erholung und Naturgenuss auf besonders attraktive Weise.

Den Auftakt dazu gab Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky am Samstag bei einer Wanderung zur Jubiläumswarte – gemeinsam mit den Wiener Naturfreunden. „Das Naturerlebnis in den Wiener Wäldern ist großartig! Dank kontinuierlicher Pflege und Instandhaltung durch die Stadt Wien - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb sind die Wege bestens begehbar“, so der Klimastadtrat.

Wandern durch die schönsten Landschaften Wiens

Auf insgesamt 14 gut ausgeschilderten Strecken führen die Stadtwanderwege durch die schönsten Landschaften Wiens: von sanften Hügeln und dichten Wäldern bis hin zu weitläufigen Wiesen, Weingärten und beeindruckenden Aussichtspunkten.

Gut ausgebaut ist auch die Infrastruktur entlang der Routen: Rast- und Kinderspielplätze und eine klare Beschilderung sorgen für Orientierung und Komfort. Damit eignen sich die Wege sowohl für kurze Ausflüge als auch für ausgedehnte Tageswanderungen.

„Wandernadel“ für Wanderfans

Wer viel wandert und dabei im Wanderpass fleißig Stempel sammelt, wird mit einer gratis Wandernadel der Stadt belohnt: Silber für gibt es für drei Stempel, Gold für sieben Stempel, Platin für alle Stempel. Am rundumadum-Wanderweg winkt Gold für fünf Stempel.
Der Wanderpass kann selbst ausgedruckt oder kostenlos in der Stadtinfo abgeholt werden. Die Stempelstellen sind im Wanderpass aufgelistet.
Mehr über Wanderpass und -nadel: www.wien.gv.at/freizeit/wanderabzeichen

Rückfragen & Kontakt

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Florian Hutz
Telefon: +43 1 4000 49036
E-Mail: [email protected]
wald.wien.gv.at

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