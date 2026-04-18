  • 18.04.2026, 10:38:02
  • /
  • OTS0012

Volkspartei: „Geschichtsträchtiges Jubiläum der Angelobung von Österreichs erster Ministerin Grete Rehor jährt sich zum 60. Mal“

Pionierin der Volkspartei hat entscheidende Akzente in der Sozialpolitik gesetzt und Frauen die Tür zur Spitzenpolitik als unverzichtbare Akteurinnen geöffnet

Wien (OTS) - 

„Das geschichtsträchtige Jubiläum der Angelobung von Österreichs erster Ministerin Grete Rehor jährt sich morgen zum 60. Mal. Von Anbeginn an war die Volkspartei ein breiter Schulterschluss aus allen Teilen der österreichischen Gesellschaft und wurde gleichermaßen Seite an Seite von fleißigen Männern und Frauen in unserem Land getragen. In der Folge hat die Österreichische Volkspartei Frauen in der Politik früh vor den Vorhang geholt und damit eine Vorreiterrolle eingenommen. Dass die erste weibliche Bundesministerin Grete Rehor von der ÖVP gestellt wurde, ist Ausdruck unseres klaren Bekenntnisses zu Gleichberechtigung und Chancengleichheit für Frauen und Männer“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter ausführt: „Am 19. April begehen wir das 60. Jubiläum von Grete Rehors Angelobung zur Sozialministerin. Als Österreichs erste Bundesministerin hat sie entscheidende Akzente und wichtige Errungenschaften in der Sozialpolitik erwirkt: So wurden in ihrer Amtszeit das Sozialbudget um 66 Prozent aufgestockt und die Pensionen real um 22 Prozent erhöht. Zudem setzte sich Rehor für die berufliche Besserstellung von Frauen – vor allem Müttern – ein und richtete eine Abteilung für frauen­spezifische Fragen in der Sozialpolitik ein. Zu den wohl bedeutendsten Leistungen Grete Rehors zählt, dass sie Frauen mit ihrer Courage die Tür zur Spitzenpolitik geöffnet und sie als unverzichtbare politische Akteurinnen etabliert hat. Das Vermächtnis Grete Rehors wirkt weit über ihre Amtszeit hinaus und lebt in jeder Frau weiter, die sich in Österreich auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene politisch engagiert.“

„60 Jahre nach der Angelobung der ersten Ministerin in Österreich erinnert uns dieser Meilenstein daran, wie wichtig Mut, Durchsetzungsstärke und politische Verantwortung von Frauen waren und weiterhin sind. Die Berufung Grete Rehors als erste Ministerin im Jahr 1966 war ein bedeutender Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. Sie hat Türen geöffnet, durch die heute viele engagierte Frauen selbstverständlich gehen. Unser Auftrag bleibt, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright