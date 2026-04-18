Wien blüht auf: Jetzt Baumscheiben begrünen und bei Gartel-Terminen mitmachen!

Wien (OTS) -

Mit dem Start der Gartelsaison 2026 lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) alle Wienerinnen und Wiener ein, ihre Nachbarschaft aktiv mitzugestalten. Wer Teil der wachsenden „Garteln ums Eck“-Gemeinschaft werden möchte, kann eine Baumscheibenpatenschaft beantragen und direkt in der Nachbarschaft garteln. Begleitend dazu bietet die GB* im Frühling ein vielfältiges Programm mit kostenloser Beratung, Pflanzentauschbörsen und Mitmachaktionen.

Garteln für die gute Nachbarschaft - und mehr Artenvielfalt

Wienweit werden bereits mehr als 2.000 Baumscheiben von Bewohner*innen im Rahmen von „Garteln ums Eck“ begrünt. Die kleinen blühenden Oasen verschönern das Stadtbild, verbessern das Mikroklima, fördern die Artenvielfalt und stärken das nachbarschaftliche Miteinander. Alle Infos: gbstern.at/stadtgarteln

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Wienerinnen und Wiener ihre Nachbarschaft mitgestalten und mit viel Einsatz begrünen. Jede bepflanzte Baumscheibe bringt nicht nur mehr Farbe und Artenvielfalt mitten in die Stadt, sie macht unsere Grätzl auch klimafitter, lebenswerter und stärkt den Zusammenhalt in der Nachbarschaft“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Garteln ums Eck: Baumscheibenpatenschaft einfach beantragen

Wer eine Baumscheibe begrünen möchte, kann eine Gestaltungsvereinbarung mit der Stadt Wien abschließen – online auf wien.gv.at oder persönlich in den GB*Stadtteilbüros.

Online: Baumscheibe über digitalen Plan auswählen und Antrag einreichen.

Persönlich: Baumnummer, Adresse und Foto der Baumscheibe per E-Mail an die zuständige GB* senden.

Die Wiener Stadtgärten prüfen die Verfügbarkeit, die GB* unterstützt mit Tipps und Know-how.

Nach positiver Rückmeldung kann direkt mit dem Garteln begonnen werden.

Baumscheibengärtner*innen erhalten Infomaterialien, Pflanzentipps und ein „Garteln ums Eck“-Schild.

Alle Infos: www.gbstern.at/stadtgarteln

Kontakte: www.gbstern.at/teams-kontakt

Jede Blüte zählt: Garteln für die Artenvielfalt

Ob Baumscheibe, Nachbarschaftsgarten oder Fensterbrett – jede grüne Fläche unterstützt die Biodiversität. Die GB* bietet kostenlose Beratung, praxisnahe Tipps und Inspiration, wie kleine Flächen zu blühenden Oasen werden.

Naturnah gestaltete Baumscheiben schaffen wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere. „Je vielfältiger die Bepflanzung, desto lebendiger das Grätzl. Jede Baumscheibe leistet einen Beitrag für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Nützlinge“, erklärt Alexandra Scheucher von der Technischen Stadterneuerung (MA 25).

Ein Beispiel: der Lehrpfad der Artenvielfalt, der direkt im Stadtteil zeigt, wie bepflanzte Flächen nützlichen Tieren und Pflanzen helfen. Mehr Infos: www.gbstern.at/artenvielfalt

GB*TERMINE ZUM STADTGARTELN: Kostenlose Beratung, Pflanzentausch und mehr!

21.4., ab 14 Uhr | Pflanzenrettung am Hundertwasserplatz, 1150 Wien

Kostenlose Pflanzen zum Mitnehmen – einfach vorbeikommen.

22.4., 15-18 Uhr | Pflanzentausch im GB*Stadtteilbüro Quellenstraße 149, 1100 Wien

Pflanzensamen, Kräuter und Setzlinge tauschen in Favoriten.

23.4., 15-18 Uhr | Pflanzen tauschen, Garteltipps teilen im Arenbergpark, 1030 Wien

Pflanzensamen, Kräuter und Setzlinge tauschen im Bezirk Landstraße.

24.4., 15-18 Uhr | Pflanzen tauschen, Garteltipps teilen am Franz-Haas-Platz, 1110 Wien

Pflanzensamen, Kräuter und Setzlinge tauschen in Simmering.

25.4., 12-18 Uhr | GB*Infostand und Pflanzentausch beim Frühlingsfest „ZukunftsErwachen“, 1100 Wien

Zukunftshof, Rosiwalgasse 41-43

Die GB* informiert zum Stadtgarteln – inklusive Pflanzentausch.

27.4., 15-17.30 Uhr | GB*Infostand und Pflanzentausch bei der „Anhaltestelle“, 1100 Wien

Straßenbahnhaltestelle Troststraße/Neilreichgasse (Linie O)

Die GB* informiert zum Stadtgarteln – inklusive Pflanzentausch.

30.4., 16-18 Uhr | Nordbahnviertel-Spaziergang: Artenvielfalt der Freien Mitte entdecken

Vor der Hauswirtschaft, Bruno-Marek-Allee 5, 1020 Wien

Wissenswertes zu Tieren und Pflanzen erfahren.



5.5., ab 17 Uhr | Gartelauftakt in Penzing, 1140 Wien

Festsaal Bezirksvorstehung Penzing Hütteldorfer Straße 188

Die Bezirksvorstehung Penzing und das GB*Team laden zum Gartelauftaktfest.



22.5., 16-18 Uhr | Summ und Brumm im Garten: Artenvielfalt in der Stadt fördern, 1220 Wien

GB*Stadtteilbüro, Attemsgasse 38/3/1C

Ein GB*Wohntreff „Zuhause im Grätzl“ zum naturnahen Garteln in der Stadt.

Alle Termin-Infos und Anmeldung: www.gbstern.at/termine

Alle Infos zu „Garteln ums Eck“, Fragen und Antworten, Baumscheibengärtner*innen im Portrait und

Gartel-Folder zum Downloaden etc.: www.gbstern.at/stadtgarteln