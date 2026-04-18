- 18.04.2026, 09:33:02
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- OTS0007
Bestellung des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin des Österreichischen Rundfunks
Presseinformation des Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats Heinz Lederer und des Stv. Vorsitzenden Gregor Schütze
Nach dem ORF-Gesetz wurde die Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin für die Dauer der bis zum 31.12.2026 laufenden Funktionsperiode am 20.3.2026 öffentlich ausgeschrieben. Innerhalb der vierwöchigen Bewerbungsfrist haben sich folgende Personen (in alphabetischer Reihenfolge) beworben:
Mag. iur. Victoria BENHAK, MPH
Mag. Michael GERDEJ, MBA MA MA
Dipl. Ing. Alexander KAUFMANN, BSc BEd MA
Felix KOVAC
Axel MAYRHOFER, MA
René PÖLLIBAUER
Ing. Mag. Andreas RADL
Ing. Dr. Gerhard RUSCHER
Christoph SCHLAGENHAUFEN, MBA
Gerhard STEINMETZ
Ingrid THURNHER, MBA
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