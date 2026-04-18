Bestellung des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin des Österreichischen Rundfunks

Wien (OTS) -

Nach dem ORF-Gesetz wurde die Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin für die Dauer der bis zum 31.12.2026 laufenden Funktionsperiode am 20.3.2026 öffentlich ausgeschrieben. Innerhalb der vierwöchigen Bewerbungsfrist haben sich folgende Personen (in alphabetischer Reihenfolge) beworben:

Mag. iur. Victoria BENHAK, MPH

Mag. Michael GERDEJ, MBA MA MA

Dipl. Ing. Alexander KAUFMANN, BSc BEd MA

Felix KOVAC

Axel MAYRHOFER, MA

René PÖLLIBAUER

Ing. Mag. Andreas RADL

Ing. Dr. Gerhard RUSCHER

Christoph SCHLAGENHAUFEN, MBA

Gerhard STEINMETZ

Ingrid THURNHER, MBA