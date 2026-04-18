  • 18.04.2026, 08:00:33
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Lotto: Jackpot mit 1,3 Millionen wartet auf die Lotto Fans

Solo Joker in Kärnen mit 163.000 Euro

Wien (OTS) - 

Freitag Abend gab es wieder eine Lotto Bonus-Ziehung. Diese brachte die “sechs Richtigen” 1, 10, 19, 22, 39 und 41. Und keinen Sechser. Dafür einen Jackpot, der den ersten Rang der kommenden Ziehung auf rund 1,3 Millionen anwachsen lassen wird.

Die Zusatzzahl 43 brachte beim Fünfer mit Zusatzzahl drei Gewinner:innen, die sich jeweils 22.898,20 Euro holten. In Niederösterreich wurde dabei ein Quicktipp abgegeben, dem die Zahl 19 zum Sechser fehlte. Ein Normaltipp in der Steiermark hätte noch die Zahl 39 gebraucht, einem weiteren Normalschein, gespielt in Oberösterreich, fehlte dabei die Zahl 10.

Die Quittungsnummer für den Bonus der Bonus-Ziehung lautet diesmal 71777 08135. Gespielt wurde sie in Tirol. Der Inhaber bzw. die Inhaberin kann sich über 30.000 Euro freuen, die unter allen mitspielenden Tipps verlost wurden.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es in der letzten Runde keinen Sechser. Somit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt, alle 22 LottoPlus Fünfer erhalten 8.440,10 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es dann um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Kärnten die richtige Joker-Kombination auf einem Lotto Quicktipp. Er oder sie kann sich dafür nun über einen Solo-Gewinn von rund 163.000 Euro freuen.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 17. April 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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