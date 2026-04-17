Sport-Club-Stadion: Ausverkauftes Heim-Comeback an der Alszeile

Wien (OTS) -

17. April 2026 - Mit einem ausverkauften Stadion und 5.600 Fans ist am Freitag das neue Sport-Club-Stadion mit dem Spiel gegen den SV Horn eröffnet worden. Die Rückkehr des Wiener Sport-Clubs an die Alszeile wurde zu einem emotionalen Fußballfest – und zugleich zum Auftakt für eine intensive Heimserie: Insgesamt neun Spiele trägt der Traditionsverein in dieser Saison noch im neuen Stadion aus.

Schon vor dem Anpfiff war spürbar: Dieses Stadion lebt. Fanzone, volle Ränge und lautstarke Unterstützung sorgten für jene besondere Atmosphäre, für die der Sport-Club-Platz seit jeher steht – nun in einer modernen, zukunftsfitten Form.

Sportstadtrat Peter Hacker: „Das war heute mehr als ein Spiel – das war ein echtes Comeback. Das Herz von Dornbach schlägt wieder, und das mit voller Energie. Mit diesem Stadion zeigen wir, was möglich ist, wenn man Tradition bewahrt und gleichzeitig mutig in die Zukunft investiert. Ein klares Zeichen dafür, dass sich die Investitionen in den Sport und in die Menschen dieser Stadt lohnen.“

NEOS Wien Sportsprecherin Jing Hu: „Mit der Eröffnung des neuen Stadions führen wir eine traditionsreiche Sportstätte in die Zukunft. Hier ist es gelungen, über 120 Jahre Fußballgeschichte mit den Anforderungen einer modernen, wachsenden Stadt zu verbinden. Entstanden ist eine zeitgemäße Anlage mit nachhaltiger Bauweise und internationalem Standard. Vor allem aber ist sie ein zentraler Ort, der weit über den Sport hinauswirkt: ein Raum für Nachwuchsförderung, Breiten- und Spitzensport sowie für Frauen- und Nationalteams. Damit wird das Stadion zu einem neuen, lebendigen Zentrum des Sports in unserer Stadt.“

Neue Bühne für WSC, ÖFB und weitere Sportarten

Das Eröffnungsspiel markiert zugleich den Startschuss für eine breite sportliche Nutzung des Stadions. Neben den Spielen des Wiener Sport-Clubs werden 2026 fünf der insgesamt sechs Heimspiele der Vienna Vikings in der American Football League Europe (AFLE) im runderneuerten Stadion ausgetragen. Den ersten internationalen Härtetest liefert Rugby: Am 9. Mai 2026 trifft die österreichische Nationalmannschaft der Männer auf Serbien.

Der Österreichische Fußball-Bund nutzt das neue Stadionangebot ebenso mehrmals. Am 14. Mai findet das Cupfinale der Frauen an der Alszeile statt, bevor ein weiteres Highlight am 5. Juni auf dem Programm steht. Dann bestreitet das österreichische Frauen-Nationalteam sein drittes Heimspiel der WM-Qualifikation im neuen Stadion in Dornbach. Anstoß ist um 18.00 Uhr, Gegner ist Slowenien.

Bezirksvorsteher Peter Jagsch: „Ich freue mich sehr über das schöne neue Stadion des Wiener Sport-Clubs. Der Fußballplatz in Dornbach ist untrennbar mit Hernals verbunden und bleibt auch durch die erfolgreiche Modernisierung ein Ort, an dem man mit der ganzen Familie in freundlicher Atmosphäre schöne Sportfeste erleben kann. Für uns als Bezirk ist es etwas Besonderes, dass unser Traditionsverein Wiener Sport-Club eine tolle neue Heimstätte hat. Dass nun auch das österreichische Frauenfußball-Nationalteam und die talentierten ÖFB-Jugendnationalteams in Hernals spielen, macht die Freude noch größer. Auch die Vienna Vikings werden bei uns im Bezirk zu sehen sein. Schon bald werden wir mit dem Bau der neuen U-Bahnlinie U5 beginnen und das neue Stadion wird dann langfristig auch an das Wiener U-Bahnnetz angebunden sein.“

David Krapf-Günther, Sektionsleiter Fußball beim Wiener Sport-Club: „ Die Rückkehr in unser neues Stadion ist weit mehr als nur eine Heimkehr – es ist ein emotionaler Meilenstein für unseren gesamten Verein. Hier verbinden sich Tradition und Zukunft, Geschichte und neue Möglichkeiten. Wir kehren nicht nur nach Hause zurück, wir schlagen auch ein neues Kapitel auf, gemeinsam mit unseren Fans, die diesen Weg immer mit uns gegangen sind. Dieses Stadion wird wieder zu einem Ort der Leidenschaft, der Fußballromantik, der Begegnung und der Emotion.“

Modern, nachhaltig, vielseitig

Das in den vergangenen eineinhalb Jahren errichtete Stadion bietet rund 5.600 Plätze bei nationalen und etwa 4.600 bei internationalen Spielen und erfüllt den Standard der UEFA-Kategorie 2. Damit ist es für nationale und internationale Bewerbe bestens gerüstet. Mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpensystem, LED-Flutlicht und begrünten Dachflächen steht die Anlage zudem für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Betrieb.

Anatol Richter, Abteilungsleiter Sport Wien (MA 51): „Dieser Auftakt hat gezeigt, welches Potenzial in diesem Stadion steckt. Es ist die neue Heimat des Wiener Sport-Clubs und gleichzeitig eine Bühne für viele Sportarten und Bewerbe. Genau diese Mischung macht den Standort so besonders – hier wird der Wiener Sport in all seiner Vielfalt sichtbar.“ Mit dem Comebackabend ist der Sport-Club-Platz endgültig in der Gegenwart angekommen – und bleibt zugleich das, was er immer war: ein Ort voller Emotionen, Begegnungen und großer Sportmomente.

Oliver Stribl, Geschäftsführer Wien Holding: „Das neue Sport-Club-Stadion leistet einen konkreten Beitrag zu mehr Wien zum Leben. Als Wien Holding Konzern begleiten wir solche Vorhaben ganzheitlich – von der professionellen Umsetzung durch die WIP bis zur langfristigen Absicherung der sportlichen Nutzung durch die Wien Holding Sport. So entsteht nachhaltige Sportinfrastruktur mit echtem Mehrwert für die Stadt und die Menschen in Wien.“