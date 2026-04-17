ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des großen Bundesfinales THE FINAL 9+ stehen fest

Wien (OTS) -

Großer Applaus im Festsaal des Wiener Rathauses heute, am Freitag, dem 17. April 2026: Beim Finale von SAG’S MULTI Reloaded, dem mehrsprachigen ORF-Redewettbewerb, der heuer mit einem neuen Modus aufgesetzt wurde, feierten die besten jungen Rednerinnen und Redner des Jahres ihren großen Auftritt. Auf Einladung von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kamen die zehn stärksten Talente zusammen: neun Gewinner:innen aus den Bundesländern sowie ein Gewinner aus Südtirol. Mit brandneuen Reden zu Themen, die sie persönlich bewegen, traten die Finalistinnen und Finalisten in insgesamt sieben Sprachen auf und brachten ihre Sicht auf Gesellschaft, Zusammenleben und Zukunft auf die Bühne.

Eine hochkarätig besetzte Jury, darunter der internationale Keynote-Speaker und Unternehmer Ali Mahlodji, entschied schließlich, wer den Titel SAG’S MULTI Speaker:in 2026 trägt.

Begrüßt wurden die Gäste von der Kaufmännischen Direktorin des ORF Eva Schindlauer, von Wiens Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung Bettina Emmerling sowie Wohnbau-Stadträtin Elke Hanel-Torsch.



Die Gewinner von THE FINAL 9+ sind:

1. Platz: Oleksandra Bratko

Schule: BG/BRG Ingeborg Bachmann

Sprache: Italienisch und Deutsch (Erlernte Fremdsprachen)

Thema: Ein Rucksack zwischen zwei Welten

2. Platz: Isabella Bustamante García

Schule: BORG Mittersill

Sprache: Spanisch (Erstsprache) und Deutsch

Thema: Das „wir“ von morgen beginnt heute

3. Platz: Khalaf Dli

Schule: BHAK Korneuburg

Sprache: Arabisch und Deutsch (Erlernte Fremdsprachen)

Thema: Ich bin nicht das Problem, die Vorurteile sind es



Ingrid Thurnher, interimistische ORF-Generaldirektorin: „Herzliche Gratulation an die Gewinnerinnen und Gewinner von SAG’S MULTI Reloaded und ein großes Dankeschön an alle Kooperationspartner. Mit dem neuen Modus haben wir den Wettbewerb heuer bewusst weiterentwickelt, um auch jungen Menschen eine Plattform zu bieten. SAG’S MULTI Reloaded ist dafür ein starkes Beispiel und passt zu unserem Engagement für junge Zielgruppen, von FM4 bis zur Ö3-Jugendstudie. Der ORF will auch für die Jugend ein verlässlicher Partner sein, denn ‚ORF für alle‘ heißt: für alle Generationen.“

Bürgermeister Michael Ludwig: „SAG’S MULTI zeigt eindrucksvoll, wie sprachliche Vielfalt Brücken baut und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt stärkt. Die jungen Rednerinnen und Redner überzeugen mit Mut, Haltung und bemerkenswertem Engagement für zentrale Zukunftsthemen. Ihr Einsatz und ihre Perspektiven sind ein starkes Zeichen für ein weltoffenes und solidarisches Wien.“

Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung: „Seit vielen Jahren verfolge und begleite ich den Wettbewerb SAG’S MULTI, ich halte ihn für unglaublich essentiell. Er beinhaltet nämlich zwei Dinge, die für unsere Gesellschaft sehr wichtig sind. Erstens, dass junge Menschen ihre Meinung vor anderen Menschen mitteilen können – das ist echte Demokratiebildung. Und zweitens, dass wir als Gesellschaft Mehrsprachigkeit als Schatz betrachten. Mehrere Sprachen zu können, bringt mehrere Perspektiven im Leben und das ist ein großer Vorteil, den wir als Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen sollen. Denn es geht nicht um Deutsch oder die Erstsprache, sondern um das ‚Sowohl als auch‘.“

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger: „SAG’S MULTI stärkt nicht nur die Sprachkompetenz, sondern auch das Selbstbewusstsein, die Dialogbereitschaft und das interkulturelle Verständnis. Es ist ein Ort, an dem junge Menschen zeigen können, wie viel Zukunft in unserer Gesellschaft steckt. Ihre Stimmen beweisen, dass Vielfalt, Austausch und Engagement unser gemeinsames Europa lebendig machen.“

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und amtsführende Stadträtin: „Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich und habe größten Respekt vor dem Mut, die eigene Stimme zu erheben und Haltung zu zeigen. SAG’S MULTI zeigt, was möglich ist, wenn junge Menschen ihre Perspektiven einbringen und dass ihre Anliegen auch weiterhin in politische Entscheidungen einfließen müssen. Mehrsprachigkeit ist ein Geschenk und in Wien gelebter Alltag sowie eine große Stärke unserer Stadt. Sie verbindet Menschen und schafft Chancen. Wenn sich junge Menschen weiterhin so engagiert einbringen, bin ich überzeugt, dass Wien auch in Zukunft die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt.“

Landeshauptmann von Kärnten Daniel Fellner: „SAG’S MULTI ist eine großartige Initiative des ORF, die jungen Menschen eine Bühne gibt, um zu zeigen, dass Mehrsprachigkeit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Schatz, auf den man stolz sein darf. Wer nur eine Sprache spricht, sieht die Welt durch ein einziges Fenster. Wer mehrere spricht, öffnet Türen zu anderen Kulturen, anderen Denkweisen, anderen Menschen. Für junge Menschen ist Mehrsprachigkeit kein Luxus, sondern eine Lebenskompetenz. Sie schärft das Denken, stärkt das Einfühlungsvermögen und erweitert den Horizont weit über den eigenen Tellerrand hinaus. In einer Welt, die näher zusammenrückt, ist die Fähigkeit, in der Sprache des anderen zu sprechen, das stärkste Zeichen von Respekt und der klügste Schlüssel zur Zukunft.“

Jürgen Bergner, CEO der HS Timber Group: „SAG’S MULTI zeigt, wie wertvoll Mehrsprachigkeit für junge Menschen und unsere Gesellschaft insgesamt ist. Der Wettbewerb fördert sprachliche Vielfalt, Dialog und gegenseitiges Verständnis – Werte, die auch für uns als wachsendes, international tätiges Unternehmen zentral sind. Deshalb unterstützen wir diese Initiative mit Überzeugung als Beitrag zu nachhaltigem Handeln und zu einer offenen, vernetzten Welt.“

Clemens-Wolfgang Niedrist, Generalsekretär Raiffeisen Holding NÖ-Wien: „Mehrsprachigkeit eröffnet Chancen – für jeden Einzelnen und für unsere Gesellschaft als Ganzes. Wer neben Deutsch weitere Sprachen beherrscht, erweitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern stärkt auch das gegenseitige Verständnis und den Zusammenhalt. Gleichzeitig ist Mehrsprachigkeit ein entscheidender Faktor für Innovation, internationale Zusammenarbeit und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. SAG’S MULTI greift genau das auf: Der Wettbewerb gibt jungen Menschen Raum, ihre sprachliche Vielfalt, ihre persönlichen Geschichten und ihren Mut sichtbar zu machen. Wer hier teilnimmt, zeigt, dass Sprache verbindet – und setzt ein starkes Zeichen für Weltoffenheit und das Engagement einer wachen, jungen Generation. Werte, die auch wir bei Raiffeisen NÖ-Wien teilen und aus Überzeugung unterstützen – gerade in Zeiten globaler Umbrüche und geopolitischer Spannungen.“

Christian Ohswald, Geschäftsführer LernQuadrat: „Wir unterstützen SAG’S MULTI, weil Sprache der Schlüssel zu Bildung, Selbstvertrauen und echten Chancen ist. Das Projekt schafft es, junge Menschen zu ermutigen, ihre Gedanken klar zu formulieren und ihre Stimme zu erheben – unabhängig von Herkunft oder Umfeld. Genau das braucht es heute mehr denn je. Für uns ist SAG’S MULTI ein starkes Signal für Leistungsbereitschaft, Vielfalt und Zukunftschancen. Es zeigt, was möglich ist, wenn man jungen Menschen Raum gibt und an sie glaubt.“

Der ORF bot als Veranstalter mit dem mehrsprachigen Redewettbewerb SAG’S MULTI heuer zum fünften Mal jungen Menschen eine große Bühne für Mehrsprachigkeit, Vielfalt und persönliche Geschichten. Die Runden wurden via Live-Stream auf ORF ON und https://sagsmulti.ORF.at übertragen. Eine Highlight-Sendung wird in ORF 1 und ORF III zu sehen sein.

SAG’S MULTI wurde 2009 ins Leben gerufen, seit 2020 ist der ORF in der Trägerschaft und Veranstalter des mehrsprachigen Redewettbewerbs. Weitere Informationen finden sich auf der Website: https://sagsmulti.ORF.at