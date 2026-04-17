Aviso: Pressekonferenz mit BM Totschnig „40 Jahre Tschernobyl: Kampf gegen Atomkraft und gezielte Notfallvorsorge ist Gebot der Stunde“

Wien (OTS) -

40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gilt mehr denn je: Atomkraft bleibt ein unkalkulierbares Risiko. Österreich steht für eine klare Linie – Nein zur Atomkraft, Ja zu Sicherheit, Vorsorge und erneuerbarer Energie. Umweltminister Norbert Totschnig und Christina Raith, Leiterin der Abteilung Strahlenschutz im BMLUK, erklären hierzu die Hintergründe, aktuelle Maßnahmen und den Status Quo der Notfallvorsorge in Österreich.

Wann: Dienstag, 21. April 2026, 09:00 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Teilnehmer:

Norbert Totschnig, Umweltminister

Umweltminister Christina Raith, Leiterin der Abteilung Strahlenschutz im BMLUK

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 16. März 2026, 08:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.