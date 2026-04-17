- 17.04.2026, 16:29:02
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Aviso: Pressekonferenz mit BM Totschnig „40 Jahre Tschernobyl: Kampf gegen Atomkraft und gezielte Notfallvorsorge ist Gebot der Stunde“
40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gilt mehr denn je: Atomkraft bleibt ein unkalkulierbares Risiko. Österreich steht für eine klare Linie – Nein zur Atomkraft, Ja zu Sicherheit, Vorsorge und erneuerbarer Energie. Umweltminister Norbert Totschnig und Christina Raith, Leiterin der Abteilung Strahlenschutz im BMLUK, erklären hierzu die Hintergründe, aktuelle Maßnahmen und den Status Quo der Notfallvorsorge in Österreich.
Wann: Dienstag, 21. April 2026, 09:00 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)
Teilnehmer:
- Norbert Totschnig, Umweltminister
- Christina Raith, Leiterin der Abteilung Strahlenschutz im BMLUK
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 16. März 2026, 08:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
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