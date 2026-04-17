FPÖ-Mahdalik/Resch: Trotz Teuerung – Ludwig und Sima treiben Radweg-Umbau auf der äußeren Mahü voran

Wien (OTS) -

Während die Wiener unter massiver Teuerung leiden und die Stadt finanziell immer stärker unter Druck gerät, halten Bürgermeister Ludwig und Verkehrsstadträtin Ulli Sima unbeirrt an ihrer Umbaupolitik fest. Statt Entlastung werden Millionen in ideologisch geprägte Verkehrsprojekte gesteckt.

Auf der äußeren Mariahilfer Straße werden Fahrspuren reduziert, Parkplätze gestrichen und eine wichtige Verkehrsverbindung weiter eingeschränkt – zugunsten eines weiter wachsenden Radwegenetzes.

Der Zweite Landtagspräsident der FPÖ, Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik, warnt vor den Folgen: „Hier wird eine zentrale Verkehrsader zurückgebaut. Mehr Staus, Ausweichverkehr und zusätzliche Belastungen für Anrainer sind die Folge.“

Auch FPÖ-LAbg. Klemens Resch, Ausschusssprecher für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke, übt deutliche Kritik an Stadträtin Sima: „Ulli Sima betreibt eine Politik gegen alle, die auf das Auto angewiesen sind. Infrastruktur wird geschwächt, Betriebe werden belastet und die Lebensrealität vieler Wiener ignoriert. Während die Menschen sparen müssen, gibt die Stadt Millionen für solche Projekte aus.

Für die Freiheitlichen steht fest: Wien brauche dringend Entlastung statt weiterer Belastungen durch ideologische Verkehrspolitik.