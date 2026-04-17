BHAK Wien 10 unter den Top 3 des ISB Stiftungspreises Bildungsinnovation

Wien (OTS) -

Große Freude an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 10: Wir wurden als eine von drei Finalist*innen in der Kategorie Berufsbildung für den ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation nominiert! Am 16. April visitierte eine hochkarätige Jury unsere Schule im Süden von Wien.

Wir setzen auf ein ganzheitliches Lernkonzept, das Unterricht, überfachliche Kompetenzen und praktische Lebenserfahrung systematisch verbindet. Im Rahmen des Topic-Konzepts arbeiten Schüler*innen in der HAK4you an realitätsnahen Fragestellungen, entwickeln eigene Projekte und stärken dabei zentrale Zukunftskompetenzen wie Eigenverantwortung, Teamarbeit und kritisches Denken in vielfältigen Varianten weit über klassische Unterrichtssettings hinaus.

Der ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation zeichnet Einrichtungen aus, die neuartige Ansätze entwickelt oder umgesetzt haben und so zur Bildungsinnovation in Österreich beitragen. Der erste Platz ist mit 15.000 Euro dotiert – eine großartige Chance für unsere Schule, unsere innovativen Konzepte weiterzuentwickeln.

“Auch heuer zeigt der ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation, wie viel Innovationskraft in Österreichs Bildungseinrichtungen steckt. Die Finalist*innen stehen für Ansätze, die im Alltag erprobt werden und das System weiterentwickeln. Ich gratuliere der BHAK 10 zur starken pädagogischen Innovationskraft und bin beeindruckt vom überzeugenden Schulbesuch!”

(Sektionschefin Doris Wagner MEd. BEd - Bildungsministerium - Jurymitglied)

“Nachhaltige Bildung reicht weit über fachliche Inhalte hinaus. Angewandte Lebenskompetenzen verbunden mit dem Fokus auf Erleben, Forschen und Reflektieren bei gleichzeitiger positiver Kraft des Lern- und Lebensraums Schule zeichnen das pädagogische Programm der HAK4you besonders aus. Danke an das gesamte Team für das große Engagement!”

(Dir. Mag. Jörg Hopfgartner, Direktor BHAK Wien 10)

Weitere Informationen zum ISB Stiftungspreis Bildungsinnovation finden Sie unter www.innovationsstiftung-bildung.at.