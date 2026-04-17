  • 17.04.2026, 14:20:32
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  • OTS0124

Blackout-Übung im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Eingeschränkte Erreichbarkeit des BMWET am 18. April 2026

Wien (OTS) - 

Am Samstag, den 18. April 2026, findet im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus im Regierungsgebäude am Stubenring eine routinemäßige Backout-Übung statt. Die Erreichbarkeit des Ministeriums, speziell der Kommunikationsteams von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ist daher per E-Mail nur eingeschränkt gegeben. Anfragen am Samstag richten Sie daher bitte ausschließlich telefonisch an:

Büro Hattmannsdorfer:

Andrea Gesierich +43 664 9657965

Büro Zehetner:

Kathrin Schriefer +43 664 88760816

Max Newman +43 664 88760800

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

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