Blackout-Übung im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 18. April 2026, findet im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus im Regierungsgebäude am Stubenring eine routinemäßige Backout-Übung statt. Die Erreichbarkeit des Ministeriums, speziell der Kommunikationsteams von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ist daher per E-Mail nur eingeschränkt gegeben. Anfragen am Samstag richten Sie daher bitte ausschließlich telefonisch an:

Büro Hattmannsdorfer:

Andrea Gesierich +43 664 9657965

Büro Zehetner:

Kathrin Schriefer +43 664 88760816

Max Newman +43 664 88760800