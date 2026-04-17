- 17.04.2026, 14:20:32
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Blackout-Übung im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Eingeschränkte Erreichbarkeit des BMWET am 18. April 2026
Am Samstag, den 18. April 2026, findet im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus im Regierungsgebäude am Stubenring eine routinemäßige Backout-Übung statt. Die Erreichbarkeit des Ministeriums, speziell der Kommunikationsteams von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ist daher per E-Mail nur eingeschränkt gegeben. Anfragen am Samstag richten Sie daher bitte ausschließlich telefonisch an:
Büro Hattmannsdorfer:
Andrea Gesierich +43 664 9657965
Büro Zehetner:
Kathrin Schriefer +43 664 88760816
Max Newman +43 664 88760800
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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