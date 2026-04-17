AVISO, 21.4.: Von Elisabeth Engstler bis COSMÓ - Bundespräsident trifft Österreichs ESC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Hofburg

Wien (OTS) -

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag, 21. April 2026, um 11.30 Uhr mit dem im Mai startenden COSMÓ und vielen anderen österreichischen ESC-Sängerinnen und -Sängern aus den vergangenen Jahrzehnten in der Präsidentschaftskanzlei zusammentreffen. Im Vorfeld des internationalen Musikevents geht es darum, die Vielfalt der musikalischen Beiträge und unvergesslichen Momente, die diese Auftritte über Generationen geschaffen haben, wertzuschätzen.

Vom Erfolgsduo Waterloo & Robinson (1976 in Den Haag) und Thomas Forstner, der zweimal antrat (1989 und 1991), bis zu den ESC-Gewinnern Thomas Neuwirth (2014 Kopenhagen) und JJ (2025 Basel) werden viele bis heute bekannte und aktive Sängerinnen und Sänger bei Bundespräsident Van der Bellen zusammentreffen.

Alexander Van der Bellen wird seine Gäste in der Präsidentschaftskanzlei begrüßen und mit einer Rede an ihre Teilnahmen für Österreich zwischen 1971 bis 2026 erinnern. Die Künstlerinnen und Künstler werden über ihre Auftritte und persönliche Erlebnisse erzählen, Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten miteinander teilen und über aktuelle Vorhaben berichten.

Es wird zu Beginn und zum Ausklang der Veranstaltung die Gelegenheit für Fotos und kurze Interviews geben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist ausschließlich mit einer Anmeldung unter [email protected] (Familienname/Vorname/Geburtsdatum/Funktion/Medium) bis Montag, 20. April 2026, um 11.00 Uhr möglich.

Wir bitten um Verständnis, dass ein Zugang ohne fristgerechte Anmeldung nicht möglich ist.

Der Einlass mit Sicherheits-Check wird zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr beim Eingang Adlerstiege/Innerer Burghof stattfinden. Bitte weisen Sie beim Zugang in die Hofburg Ihren Presseausweis bzw. Ihre Dauerakkreditierungen vor.