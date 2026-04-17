  • 17.04.2026, 14:00:33
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ÖVP Frauen: Gratulation an Martha Schultz – Starkes Team für den Wirtschaftsbund

Bogner-Strauß: Klare Erneuerung und starke weibliche Handschrift an der Spitze

Wien (OTS) - 

Die ÖVP Frauen gratulieren Martha Schultz herzlich zur Wahl als Präsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes im Rahmen der 22. ordentlichen Generalversammlung. „Mit Martha Schultz steht erstmals eine Frau an der Spitze des Wirtschaftsbundes. Ein starkes Signal für Erneuerung und gelebte Weiterentwicklung“, betont Juliane Bogner-Strauß.

„Die neue Führung des Österreichischen Wirtschaftsbundes steht für Kompetenz, Erfahrung und Zukunftsorientierung. Es ist ein wichtiges Zeichen für mehr Frauen in Spitzenfunktionen und für eine moderne Interessenvertretung“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß.

Abschließend halten Juliane Bogner-Strauß und Generalsekretärin Stephanie Lamezan-Salins gemeinsam fest: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsteam und darauf, gemeinsam wichtige Impulse für eine starke, zukunftsgerichtete und wettbewerbsfähige Wirtschaft in Österreich zu setzen.“

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