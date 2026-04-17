Eröffnung des Polizeizentrums Braunau am 22. Juli 2026

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres informiert, dass am 22. Juli 2026 die offizielle Eröffnung des neuen Polizeizentrums Braunau im umgebauten Gebäude in Braunau am Inn im Beisein von Innenminister Gerhard Karner stattfinden wird. Eine gesonderte mediale Einladung folgt.

Das Gebäude, das seit 2017 im Eigentum der Republik Österreich steht, wurde seit 2023 umfassend umgebaut. Ziel des Projekts ist eine klare Neunutzung durch staatliche Einrichtungen und damit eine funktionale und nachhaltige Verwendung des Standorts.

Künftig werden dort die Polizeiinspektion sowie das Bezirkspolizeikommando Braunau untergebracht sein.

Mit der Nutzung durch die Polizei wird das Polizeizentrum Braunau langfristig in den regulären Verwaltungs- und Sicherheitsbetrieb integriert.