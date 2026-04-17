„Thema“: Die Millionen-Masche – Betrugsfalle Polizistentrick

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 20. April 2026, um 21.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Die Millionen-Masche – Betrugsfalle Polizistentrick

„Bei mir rufen keine Betrüger mehr an“, sagt Leopoldine Zöhrer aus Rechnitz im Burgenland. Schon zweimal haben falsche Polizisten versucht, ihr Geld herauszulocken. Aber jedes Mal hat sie die Kriminellen in eine Falle gelockt und geholfen, die Betrüger zu verhaften. Die Tricks der falschen Polizisten werden immer gefinkelter und die Opferzahlen steigen. So wurde erst vergangenen Dienstag eine 91-jährige Wienerin von einem falschen Polizisten um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Obwohl die Polizei vor allem bei Seniorinnen und Senioren auf Präventivarbeit setzt und laufend warnt, erschleichen sich die Täter immer wieder sogar Beträge in Millionenhöhe. Sonja Hochecker und Anne-Maria Neubauer sprechen für „Thema“ mit Opfern und echten Polizisten.

Tschernobyl – 40 Jahre Super-GAU

In der Nacht auf den 26. April jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 40. Mal. Sie gilt als der bisher schwerste Atomunfall in der Geschichte der Kernkraft. Ein Block des Kraftwerks in der heutigen Ukraine explodierte, große Mengen radioaktiver Stoffe wurden freigesetzt und weite Teile Europas kontaminiert. Tausende Menschen sind an den Folgen der Strahlung gestorben. Hunderttausende wurden umgesiedelt. Vor 20 Jahren hat Christoph Feurstein für „Thema“ die Region besucht. Er konnte damals mit Betroffenen sprechen und durfte in das Gebiet rund um das AKW, das zu dieser Zeit noch kaum zugänglich war. Infos zum ORF-Schwerpunkt unter https://presse.ORF.at

Auf die Taube gekommen – Haustier, Supersportler, Ärgernis?

„Eine Taube als Haustier klingt vielleicht seltsam, ist aber nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass der Mensch sie über tausende Jahre gezüchtet hat“, sagt Fabian Hummer. Er hat eine Taube gerettet, die seitdem immer an seiner Seite ist. Im Shoppingcenter, beim Spazierengehen und sogar im Urlaub. Manche stören sich am Taubenkot, andere am Gurren, wieder andere züchten Brieftauben. In Wien versucht man die Taubenpopulation einzuschränken. „Wir haben eine Verantwortung den Tieren gegenüber, schließlich sind sie verwilderte Haustiere“, sagt Matthias Amon vom Wildtierservice der Stadt Wien. Wie kann es gelingen, den Tauben ein artgerechtes Leben zu ermöglichen? Und warum wird die Taube so unterschätzt? Savanka Schwarz über den Vogel, der polarisiert.