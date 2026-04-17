  • 17.04.2026, 13:56:03
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  • OTS0118

ORF-„Pressestunde“ mit Michaela Schmidt, Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin, SPÖ

Am 19. April um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Energiekrise, Spritkrise, steigende Lebensmittelpreise – die Zeiten sind fordernd. Bevölkerung und Politik gleichermaßen. Die Wirtschaftsprognosen werden düsterer, ein Ende des Iran-Kriegs ist schwer abschätzbar. Das Erschließen neuer Märkte braucht Zeit, der Ausbau erneuerbarer Energie trifft auf Widerstand aus den Bundesländern. Im Juni legt der Finanzminister seinen Budgetplan vor, Sparen ist die Überschrift. Was sind die richtigen Maßnahmen gegen die Krisen? Wo liegen die roten Linien bei der SPÖ? Wie glaubwürdig sind große Reformen im Gesundheitsbereich, wenn die Länder nicht dahinterstehen? Und warum trägt die SPÖ Personaldebatten immer noch auf offener Bühne aus?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 19. April 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der „Pressestunde“ Jeannine Hierländer, Die Presse, und Claudia Dannhauser, ORF.

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