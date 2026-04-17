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AVISO: MI 22.04, 16:00 Stockerau - Pressegespräch: Kahlschläge im Europaschutzgebiet Stockerauer Au mit EU-Abgeordneten Lena Schilling

Brüssel (OTS) - 

Mitten in einem geschützten Natura-2000-Gebiet steht ein massiver Konflikt um Rodungen, Behördenentscheidungen und mögliche Verstöße gegen EU-Recht im Raum. Die Stockerauer Au, eines der ökologisch wertvollsten Auwaldgebiete Niederösterreichs, ist zum Schauplatz eines Verfahrens geworden, das inzwischen auch die europäische Ebene erreicht hat.

Einladung zu einem Pressegespräch direkt vor Ort.

Datum & Uhrzeit:

Mittwoch , 22. April 2026, 16:00 Uhr

Ort:
Sportlounge, Alte Au 6, 2000 Stockerau

Teilnehmer:innen:

Lena Schilling - Europaabgeordneten der Grünen

Helga Krismer - Klubobfrau der Grünen Niederösterreich

Matthias Kubat - Beschwerdeführer

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Kurzinfo zur Problematik:
Die Stockerauer Au ist sowohl nationales Naturschutzgebiet als auch Teil des europäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000. Dennoch kam es in den vergangenen Jahren zu großflächigen Kahlschlägen auf mehreren Flächen – laut vorliegenden Informationen teils ohne naturschutzrechtliche Genehmigung. Gleichzeitig werden die Eingriffe als forstliche Maßnahmen gerechtfertigt. Der Fall wird mittlerweile auch von der Europäischen Kommission geprüft und ist Teil eines laufenden Vertragsverletzungsverfahrens.

Pressegespräch: Kahlschläge im Europaschutzgebiet Stockerauer Au mit EU-Abgeordneten Lena Schilling

Datum: 22.04.2026, 16:00 Uhr

Ort: Sportlounge, Alte Au 6, 2000 Stockerau

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 22.04.2026, 16:00]

Mitglied des Europäischen Parlaments, Grüne

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