- 17.04.2026, 13:49:02
- /
- OTS0117
AVISO: MI 22.04, 16:00 Stockerau - Pressegespräch: Kahlschläge im Europaschutzgebiet Stockerauer Au mit EU-Abgeordneten Lena Schilling
Mitten in einem geschützten Natura-2000-Gebiet steht ein massiver Konflikt um Rodungen, Behördenentscheidungen und mögliche Verstöße gegen EU-Recht im Raum. Die Stockerauer Au, eines der ökologisch wertvollsten Auwaldgebiete Niederösterreichs, ist zum Schauplatz eines Verfahrens geworden, das inzwischen auch die europäische Ebene erreicht hat.
Einladung zu einem Pressegespräch direkt vor Ort.
Datum & Uhrzeit:
Mittwoch , 22. April 2026, 16:00 Uhr
Ort:
Sportlounge, Alte Au 6, 2000 Stockerau
Teilnehmer:innen:
Lena Schilling - Europaabgeordneten der Grünen
Helga Krismer - Klubobfrau der Grünen Niederösterreich
Matthias Kubat - Beschwerdeführer
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Kurzinfo zur Problematik:
Die Stockerauer Au ist sowohl nationales Naturschutzgebiet als auch Teil des europäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000. Dennoch kam es in den vergangenen Jahren zu großflächigen Kahlschlägen auf mehreren Flächen – laut vorliegenden Informationen teils ohne naturschutzrechtliche Genehmigung. Gleichzeitig werden die Eingriffe als forstliche Maßnahmen gerechtfertigt. Der Fall wird mittlerweile auch von der Europäischen Kommission geprüft und ist Teil eines laufenden Vertragsverletzungsverfahrens.
Pressegespräch: Kahlschläge im Europaschutzgebiet Stockerauer Au mit EU-Abgeordneten Lena Schilling
Datum: 22.04.2026, 16:00 Uhr
Ort: Sportlounge, Alte Au 6, 2000 Stockerau
Rückfragen & Kontakt
Stefanie Wehlend
Pressesprecherin Lena Schilling
Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EPG