NÖ Bauernbund beschließt Zukunftsprogramm

St. Pölten (OTS) -

In der heutigen Sitzung des Landesbauernrates, dem höchsten Gremium des NÖ Bauernbundes, stand die Zukunft der mit rund 100.000 Mitgliedern größten agrarpolitischen Organisation Österreichs auf der Tagesordnung. Zentraler Zeil war dabei der Beschluss des neuen Zukunftsprogramms, das Versorgungssicherheit und heimische Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus rückt.

Klare Forderungen für Land und Landsleute

NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf gab anlässlich des 120-jährigen Bestehens des NÖ Bauernbundes die politische Richtung vor: „Unser Jubiläum ,120 Jahre NÖ Bauernbund‘ ist kein Anlass, uns zu feiern, sondern ein klarer Auftrag zur politischen Standortbestimmung und zur Formulierung klarer politischer Forderungen für Land und Landsleute. Krisen, Kriege und Katastrophen sind die neue Realität in unserer globalisierten Welt. Darauf müssen wir mit mehr Versorgungssicherheit und mehr Wettbewerbsfähigkeit antworten.“

Bauernbund fordert Entlastung beim Agrardiesel

Besonders deutlich wird der Handlungsbedarf beim Agrardiesel: Während in nahezu allen EU-Mitgliedsstaaten weitreichende Entlastungsmaßnahmen gelten und aufgrund der aktuellen Entwicklungen auch neue beschlossen werden, sind diese in Österreich 2025 ersatzlos ausgelaufen, mit massiven Nachteilen für die heimische Landwirtschaft. Steigende Kosten bei Treibstoff, Energie und Betriebsmitteln treffen auf fallende Erzeugerpreise und bringen bäuerliche Familien zunehmend unter Druck.

NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek macht dazu unmissverständlich Druck: „Die Bäuerinnen und Bauern brauchen jetzt den Agrardiesel. Sie sind in einer extrem schwierigen Situation. Fallende Getreide-, Milch- und Fleischpreise bei gleichzeitig steigenden Kosten können nicht lange gut gehen. Es geht um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Andere EU-Länder handeln und sorgen für günstigen Agrardiesel und leistbare Betriebsmittel. Wir müssen jetzt die bäuerliche Wettbewerbsfähigkeit und damit die Versorgungssicherheit in Österreich sicherstellen.“

Nemecek: „Gemeinsamer Auftrag für die Zukunft“

Das Zukunftsprogramm wurde in insgesamt 26 Jugendgesprächen in allen Bezirken sowie vier Diskussionsveranstaltungen mit rund 800 Orts- und Gemeindevertretern des NÖ Bauernbundes in allen Vierteln Niederösterreichs erarbeitet und mit einer Umfrage unter allen Mitgliedern des NÖ Bauernbundes finalisiert.

Nemecek unterstreicht die breite Basis des Programms: „Danke an alle, die mitgemacht und mitgewirkt haben. Dieses Zukunftsprogramm ist aus vielen Gesprächen, Begegnungen und Rückmeldungen entstanden. genau das macht es so wertvoll. Es ist ein gemeinsamer Auftrag für die Zukunft unseres Landes.“

Zukunftsprogramm online abrufbar

Das Zukunftsprogramm des NÖ Bauernbundes ist ab sofort unter www.noebauernbund.at/zukunftsprogramm abrufbar. Es bündelt zentrale Forderungen und konkrete Maßnahmen für die kommenden Jahre und setzt deutliche Schwerpunkte bei Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und der Stärkung des ländlichen Raums.

Das Programm ist ein deutlicher Arbeitsauftrag zur politischen Umsetzung in St. Pölten, Wien und Brüssel und die klare Orientierung zur Zukunft der politischen Arbeit des NÖ Bauernbundes.