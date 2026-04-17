Sima/Baurecht/Pipal-Leixner: Die klimafitte Mariahilfer Straße wächst weiter – Baustart für den zweiten Abschnitt!

Wien (OTS) -

Nach Fertigstellung des ersten Abschnittes der neuen klimafitten Äußeren Mariahilfer Straße vom Gürtel bis zur Clementinengasse im Vorjahr, startet nun die Umgestaltung des zweiten Teils: Mit 45 neuen Baumpflanzungen wird der Bereich zwischen der Clementinengasse und der Anschützgasse zur begrünten Allee im 15. Bezirk! Ein breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg verlängert die hochwertige Radverbindung um weitere 700 Meter. Gemeinsam mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner hat Mobilitätsstadträtin Ulli Sima den Startschuss für den 2. Abschnitt gegeben.

„Der so schön gewordene erste Abschnitt zeigt sehr klar, wohin die Reise geht: Ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg, viele bunte Beete und neue Bäume, inklusive Sitzgelegenheiten und Nebelstelen werten die Äußere Mahü deutlich auf. Mit dem 2. Abschnitt setzen wir diese Aufwertung nun fort und schaffen eine Top-Radverbindung über 1,3 km vom Gürtel in den 15. Bezirk, der dann gesamt mit 63 neuen Bäumen und 100 Grünbeeten versehen sein wird. Auch schaffen wir insgesamt 133 Sitzmöbeln und schattige Aufenthaltsplätze mit 26 Nebelstelen - ein Mehrwert für alle“, so Sima. Sie bedankt sich beim Bezirk und bei den Dienststellen der Stadt für die so erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie bereits im 1. Teil haben die Wiener Wasserwerke auch im 2. Abschnitt im Vorfeld der Gestaltungsmaßnahmen Wasserrohre getauscht. Fertig sein wird der 2. Abschnitt der Äußeren Mahü noch vor dem Sommer 2027.

Breite Bürger*innenbeteiligung zeigt Wunsch nach Begrünung und Verkehrsberuhigung

Die Umgestaltung verpasst dem Grätzl nicht nur optisch ein Facelift, sie bringt mit viel Begrünung und Kühlung auch wesentlich mehr Lebensqualität in den Westen Wiens. „Als Bezirksvorsteher sind mir die Bedürfnisse der Bewohner*innen und der Geschäftstreibenden ein großes Anliegen. Eine groß angelegte Befragung im September 2023 hat den Startschuss für mehr Grünflächen, konsumfreie Aufenthaltsbereiche und eine gut ausgebaute Radinfrastruktur gelegt. Im ersten Abschnitt ist bereits das ‚Good Feeling‘ spürbar: Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, profitiert vom neuen Radweg, breiteren Gehsteigen und beruhigten Gastgartenbereichen – das bringt auch der lokalen Wirtschaft mehr Qualität und so geht es weiter!“, erläutert Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

1. Abschnitt Gürtel bis Clementinengasse fertig

Der Abschnitt zwischen dem Gürtel und der Clementinengasse glänzt bereits mit über 600 Meter neuer Radinfrastruktur und 18 neuen Bäumen. Sitzgelegenheiten, Trinkhydranten und 800 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen lassen den ersten Abschnitt in neuem, klimafittem Glanz erstrahlen, er wird bereits sehr gut angenommen. Neue Lokale sind entlang des Radweges entstanden, die neuen Aufenthaltsflächen sind Orte des Zusammenkommens geworden.

Highlight verkehrsberuhigte Clementinengasse

Ein besonderes Highlight erwartet Zufußgehende und Anrainer*innen in der Clementinengasse. Die Seitenstraße der Äußeren Mariahilfer Straße wird am Ende der 2. Bauphase ebenfalls klimafit umgestaltet. Sie wird zu einer verkehrsberuhigten, begrünten Sackgasse. Zwei zusätzliche Bäume, viele Grünflächen, ein Wasserspiel und ein Trinkhydrant sorgen im Sommer für Abkühlung, diverse bequeme Sitzmöbel laden hier künftig zum entspannten Verweilen ein!

2. Abschnitt Clementinengasse bis Anschützgasse bis Sommer 2027

Wie auch schon im ersten Abschnitt, wird die Straße stadtauswärts weiter als Einbahn geführt und damit Platz für den baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg sowie Aufenthaltsplätze geschaffen. Damit wird in Kombination mit dem bereits fertiggestellten ersten Abschnitt eine rund 1,3 Kilometer lange Verbindung zwischen dem 15. und dem 6. Bezirk geschaffen, die ein komfortables und sicheres Radfahren für alle ermöglicht. Auch für alle anderen gibt es good news: Neben 45 Baumneupflanzungen werden die bestehenden Grünflächen erweitert und teilweise miteinander verbunden. Insgesamt wird es nach Fertigstellung mehr als 1.200 Quadratmeter neue Grünflächen in diesem Abschnitt geben. So kann auch in Zukunft Regenwasser gut versickern und leichter an die Wurzeln der Bäume gelangen, um diese beim Wachsen zu unterstützen. Zahlreiche Sitzgelegenheiten entlang dieser Grünflächen laden zum Verweilen ein und bieten im Sommer einen kühlen Schattenplatz zum Ausrasten nach einem Einkaufsbummel.

„Heiter weiter auf der Äußeren Mahü! Auch der zweite Bauabschnitt bringt wieder viel mehr Platz und Sicherheit für Menschen zu Fuß und auf dem Fahrrad sowie mehr Aufenthalts- und Lebensqualität für die Anwohner*innen. Und für alle, die dann bald zum Shoppen, Genießen und Flanieren kommen werden. Mit dieser Umgestaltung investieren wir als Aufschwungskoalition nicht nur in Klimawandelanpassung und klimafreundliche Mobilität, sondern bringen auch wichtige Impulse für die lokale Wirtschaft. Denn wo man sich lieber aufhält, konsumiert man auch lieber“, freut sich NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Schattige und gekühlte Aufenthaltsmöglichkeiten für alle

Auch die Wasserversorgung kommt in der Äußeren Mahü nicht zu kurz! Neben 5 Trinkhydranten, die in den heißen Sommermonaten mit einem erfrischenden Schluck Wiener Hochquellwasser punkten, wird es auch 2 Wasserspiele sowie 14 im Projektbereich verteilte Nebelstelen geben, die für zusätzliche Abkühlung sorgen. In Kombination mit der Verwendung von besonders hochwertigen Materialien bei der Oberflächenherstellung sorgt dieser Cooling-Spot auch in vielen Jahren noch für eine angenehme Umgebung.

Gute Anbindung an den Schwendermarkt

An der Route durch die Äußere Mahü liegt auch der Schwendermarkt, einer der ältesten Märkte Wiens. Er wird künftig durch den breiten, komfortablen Radweg noch besser erreichbar. Das Marktamt hat bereits für Aufwertung und Belebung des Marktes gesorgt und den einstigen Fischmarkt mit weiteren Grünflächen, neuen Bäumen und zusätzlichen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Somit laden die zahlreichen Cafés und Lokale in Zukunft in einer noch attraktiveren Umgebung zum Verweilen und Zusammenkommen ein.

Abschnitt 3 folgt im Anschluss

In einem weiteren Abschnitt wird die Äußere Mariahilfer Straße in den kommenden Jahren schließlich von der Anschützgasse bis zur Schloßallee umgestaltet und bietet dann komfortables Radfahrvergnügen auf einer Länge von fast 2 Kilometern in einem begrünten, klimafitten Ambiente, das vom 6. Bezirk, durch den gesamten 15. Bezirk bis zum 14. Bezirk reicht.

Zahlen und Fakten zu den beiden ersten Abschnitten gesamt:

Länge des Radwegs: 1.300 m zwischen Gürtel und Anschützgasse

63 neue Bäume

Neu begrünte Fläche: Rund 2.000 qm mehr Grünflächen (+ rund 320 qm Bestand)

100 Grünbeete

In 88 Grünbeeten neue Bäume oder Bestandsbäume

Entsiegelte Pflasterfläche: 12.000 qm

26 Nebelstelen zu je 2 Stück an 18 Standorten

3 Wasserspiele mit Bodendüsen

13 Trinkhydranten

133 Sitzmöbel

Sitzstufen bei Mahü 170

Wiens große Radwegoffensive

Die Wiener Radwegoffensive geht weiter! Die rot-pinke Koalition hat seit dem Start 2021 bereits über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt, dazu kommen 50 km im Bezirksnetz. Knapp 190 Mio. Euro wurden bisher in den Ausbau des Radwegenetzes investiert. Auch heuer geht der Ausbau weiter, es stehen 33 Projekte und 12,5 km neue Radwege am Programm, darunter der 2. Teil der Äußeren Mahü.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte aller Projekte auf fahrradwien.at

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/