  • 17.04.2026, 12:10:03
  • /
  • OTS0092

ÖVP – Figl zur Sonntagsöffnung: SPÖ und Neos lassen Wiener Wirtschaftsstandort im Stich

Trotz tausender Gäste beim ESC bleibt Wien bei Tourismuszonen im Stillstand – SPÖ und Neos vergeben damit eine weitere Chance für den Wiener Standort

Wien (OTS) - 

„SPÖ und Neos lassen wieder einmal eine große Chance für Wien ungenutzt. Während beim Song Contest zehntausende Gäste in die Stadt kommen, bleiben die Geschäfte geschlossen. Das ist wirtschaftlich unverständlich und ein fatales Signal für den Standort“, so Landesparteiobmann Markus Figl in einer ersten Reaktion angesichts der Meldung, wonach die Gespräche zur Sonntags- und Feiertagsöffnung während des Eurovision Song Contests ergebnislos verlaufen sind.

Besonders scharf kritisiert Figl die Rolle der Neos. „Die Neos haben die Sonntagsöffnung noch großspurig gefordert und als Chance für Wirtschaft und Tourismus dargestellt. Jetzt, wo es darauf ankommt, ist davon nichts mehr übrig. Die Neos fallen einmal mehr um, sobald es ernst wird“, betont Figl.

Seit Jahren werde über die Sonntagsöffnung und Tourismuszonen diskutiert, seit Jahren passiert nichts. „Wien ist das einzige Bundesland ohne Tourismuszonen und bleibt damit weit hinter seinen Möglichkeiten zurück“, kritisiert der Landesparteiobmann weiter. Abschließend fordert Figl ein Umdenken: „Wenn man den Wirtschaftsstandort Wien stärken will, muss man auch den Mut haben, solche Chancen zu nutzen. Worte reichen nicht, es fehlen die Taten. Stattdessen erleben wir wieder einmal Stillstand und Ausreden von SPÖ und Neos. Das kann sich diese Stadt nicht länger leisten.“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright