Wien (OTS) -

Martin Traxl präsentiert am 20. April 2026 um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON eine Spezialausgabe des „kulturMONTAG“, die sich monothematisch dem Thema Baukultur widmet. Anschließend steht eine neue Ausgabe des intimen Konzert-Talkformats „Wechselspiele“ (23.25 Uhr) auf dem Programm, zu dem ORF-Moderatorin Teresa Vogl die österreichischen Jazz- und Popsängerin Anna Buchegger begrüßt.

Was kann jede:r zu gelungener Baukultur beitragen?

Man könnte die gesamte Bevölkerung Österreichs in all jenen Einfamilienhäusern unterbringen, die schon gebaut sind. Dann wären die Städte leer und in jedem Haus würden vier Menschen leben. Eine provokante und doch wahre These, die zwei der zentralen Themen der österreichischen Baukultur auf den Tisch bringt: den steigenden Leerstand und den immer noch zu hohen Flächenverbrauch.

Für das „kulturMONTAG Spezial“ zum Thema Baukultur war die Redaktion vom Burgenland bis nach Vorarlberg unterwegs in Österreich – in Gemeinden mit großem Leerstand, Städten mit horrend hohen Mietpreisen und Orten mit überdimensionalen Geschäftsflächen. Im Gespräch mit Architektinnen und Architekten, Bürgermeistern, Stadtplanern und Regionalentwicklern werden Antworten auf brennende Fragen gesucht: Warum bauen Herr und Frau Österreicher immer noch gerne ihr Haus auf die grüne Wiese? Wie gelingt das Umdenken vom Neu-Bauen zum Umbauen? Mit welchen Regulatorien lässt sich die Bodenversiegelung reduzieren, das Ortskernsterben eindämmen und Wohnen leistbar halten? Und was kann jeder und jede Einzelne zu gelungener Baukultur beitragen?

„Wechselspiele – Anna Buchegger“ (23.25 Uhr)

Das intime Konzert-Talkformat „Wechselspiele“ geht bereits in seine 19. Runde: Diesmal begrüßt Moderatorin Teresa Vogl die österreichische Jazz- und Popsängerin Anna Buchegger zu einer exklusiven musikalischen Begegnung in St. Corona am Wechsel. „Soiz auf da Haut reibt oide Wunden auf“, singt die Künstlerin, die 2021 das ORF-Format „Starmania“ gewann, im Titeltrack ihres zweiten Albums. Ein flotter Beat dient als musikalische Unterlage für diese Ode an das heimische Mineral und seine allumfassende Ambivalenz. Als ländliche Salzburgerin ging Buchegger schon als Kind in die hiesigen Salzbergwerke, um dort zu rutschen und Abenteuer zu erleben. Das „Soiz“ in seiner Form als Konservierungsmittel dient ihr heute als Metapher für die eigene Liebe zur Konservierung – nämlich jene, den Dialekt zu pflegen, ihn mit verschiedenen Klangformen in Verbindung zu bringen und dabei stets neue Wege einzuschlagen. Um Salz zu gewinnen und abzubauen, braucht es Demut und große Anstrengungen. Werte, die man auch für Authentizität und Offenheit in der Musik benötigt. Werte, die Anna Buchegger nicht nur hier, sondern in ihrer gesamten künstlerischen Karriere ein Anliegen sind. In ihrer Stimme wird das „Soiz“ zum Lebenselixier. Bei der TV-Aufzeichnung führte Alex Wieser Regie.