  • 17.04.2026, 11:54:33
  • /
  • OTS0090

FPÖ - AVISO: 1. Mai-Kundgebung der FPÖ mit Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner am Urfahraner Jahrmarkt

Hinweis für Kamerateams: Explizite Anmeldung für Kameraleute unter [email protected] , um ausreichend Stellplätze zur Verfügung stellen zu können

Wien (OTS) - 

Wir erlauben uns die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin der FPÖ für Freitag, 1. Mai 2026 aufmerksam zu machen:

1.Mai-Kundgebung

mit Klubobmann Herbert KICKL

FPÖ-Bundesparteiobmann

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred HAIMBUCHNER

FPÖ-Landesparteiobmann

Datum: Freitag, 1. Mai 2026

Ab 9.30 Uhr Musik, Reden ab 10.30 Uhr

Ort: Urfahraner Jahrmarkt, Festzelt, Linz

Wichtiger Hinweis für die Kamerateams: Um ausreichend Stellplätze für Kamerateams anbieten zu können, ist eine Anmeldung für Kameraleute unter birgitt.grossauer-thurner@ fpoe-ooe.at bis Montag, 27. April 2026, um 10 Uhr erforderlich.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright