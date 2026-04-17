- 17.04.2026, 11:54:33
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FPÖ - AVISO: 1. Mai-Kundgebung der FPÖ mit Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner am Urfahraner Jahrmarkt
Hinweis für Kamerateams: Explizite Anmeldung für Kameraleute unter [email protected] , um ausreichend Stellplätze zur Verfügung stellen zu können
Wir erlauben uns die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin der FPÖ für Freitag, 1. Mai 2026 aufmerksam zu machen:
1.Mai-Kundgebung
mit Klubobmann Herbert KICKL
FPÖ-Bundesparteiobmann
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred HAIMBUCHNER
FPÖ-Landesparteiobmann
Datum: Freitag, 1. Mai 2026
Ab 9.30 Uhr Musik, Reden ab 10.30 Uhr
Ort: Urfahraner Jahrmarkt, Festzelt, Linz
Wichtiger Hinweis für die Kamerateams: Um ausreichend Stellplätze für Kamerateams anbieten zu können, ist eine Anmeldung für Kameraleute unter birgitt.grossauer-thurner@ fpoe-ooe.at bis Montag, 27. April 2026, um 10 Uhr erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0
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