FPÖ - AVISO: 1. Mai-Kundgebung der FPÖ mit Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner am Urfahraner Jahrmarkt

Wien (OTS) -

Wir erlauben uns die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin der FPÖ für Freitag, 1. Mai 2026 aufmerksam zu machen:

1.Mai-Kundgebung

mit Klubobmann Herbert KICKL

FPÖ-Bundesparteiobmann

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred HAIMBUCHNER

FPÖ-Landesparteiobmann

Datum: Freitag, 1. Mai 2026

Ab 9.30 Uhr Musik, Reden ab 10.30 Uhr

Ort: Urfahraner Jahrmarkt, Festzelt, Linz

Wichtiger Hinweis für die Kamerateams: Um ausreichend Stellplätze für Kamerateams anbieten zu können, ist eine Anmeldung für Kameraleute unter birgitt.grossauer-thurner@ fpoe-ooe.at bis Montag, 27. April 2026, um 10 Uhr erforderlich.