„Willkommen Österreich“: Michael Ostrowski, Victoria Swarovski sowie Attwenger bei Stermann und Grissemann

Wien (OTS) -

„DIE. NACHT“ eröffnen Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstag, dem 21. April 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON. Sie begrüßen diese Woche in „Willkommen Österreich“ das Moderationsduo des Eurovision Song Contest Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Außerdem stattet die Band Attwenger dem „WÖ“-Studio einen Besuch ab. Anschließend um 23.00 Uhr dreht sich bei den „Science Busters“ alles um „The Power of Lauf“, bevor Peter Klien um 23.35 Uhr zu einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo begrüßt.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Die 675. „Willkommen Österreich“-Folge liefert musikalische Höhenflüge: Stermann und Grissemann beherrschen wie immer gekonnt die Klaviatur der Gags, Gags, Gags, das ESC-Moderationspaar Victoria Swarovski und Michael Ostrowski kommt zum exklusiven Talk über den Mega-Event und etwaige Tanz-Bescheinigungen in den Marx Palast und die Slang-Punker von Attwenger haben ihr zehntes Studioalbum „wos“ mitgebracht. Ob dieser Name Programm ist oder nur Albumtitel, wissen die Koryphäen der österreichischen Indie-Musikszene, während Swarovski und Ostrowski über den Status quo der europäischen Popmusik aufklären. Für Ohrenschmaus sorgen dann nicht nur die Kollegen von Maschek, sondern auch eine Attwenger'sche Schlussnummer, die sogleich den „Sozialismus in Discos“ proklamiert!

Mit Auri, Charme und Tanzschein bereiten sich Victoria Swarovski und Michael Ostrowski auf den Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle vor. Wie sie sich auf ein internationales Publikum einstellen, auf welche Outfits wir uns freuen dürfen und ob sich die beiden Tipps von den langjährigen Song-Contest-Kommentatoren sowie Doppelconférence-erprobten Stermann und Grissemann holen, erzählen sie bei „Willkommen Österreich“.

Ausgeplaudert hat es sich beim oberösterreichischen Duo Attwenger auch nach 36 Jahren Bandgeschichte nicht. Womit Markus Binder und Hans-Peter Falkner diesmal um die Ecke kommen? Mit „wos“, ihrem zehnten Studioalbum. Damit liefern die Herren Trap-Slang und Country-Fiction, Kraut- und Rübenmusik, Mentalitätskritik, Dialektgroove, Electronica und Polkapunk. Wie das klingen wird, darf das Publikum nicht nur dem Talk mit Stermann und Grissemann, sondern auch einer mehr als stimmigen Schlussnummer entnehmen.