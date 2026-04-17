LH-Stv. Landbauer: 826.000 Euro für B 2-Sanierung zwischen Schwarzenau und Vitis

St. Pölten (OTS) -

Auf Initiative von Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer hat die NÖ Landesregierung die Generalsanierung des stark frequentierten Abschnitts der B 2 zwischen Schwarzenau und Vitis beschlossen. Der Fahrbahnbelag wird auf einer Länge von rund 4,2 Kilometern erneuert. „826.000 Euro werden hier in die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer investiert. Mit rund 5.000 Fahrzeugen pro Tag ist der Abschnitt einer hohen Belastung ausgesetzt. Massive Spurrinnen und Netzrisse haben die Sanierung dringend notwendig gemacht“, so Landbauer.

Die umfassenden Baumaßnahmen starten Anfang Juni und umfassen neben der Erneuerung der Asphaltdecke auch die Errichtung eines Fahrbahnteilers sowie eines neuen Gehsteigs vor der Ortseinfahrt Schwarzenau. „Wir modernisieren nicht nur die Straße, sondern schaffen auch mehr Sicherheit für die Fußgänger. Ein sicheres und intaktes Straßennetz ist die Lebensader für den ländlichen Raum und eine wesentliche Voraussetzung für die positive Entwicklung unserer Gemeinden“, meint der LH-Stellvertreter.

Die Hauptarbeiten an der Fahrbahn, die eine Totalsperre erfordern, sind für die Ferienzeit von Ende Juli bis Mitte August geplant. Eine kleinräumige Umleitung wird eingerichtet. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 826.000 Euro werden zum Großteil vom Land NÖ getragen, die Marktgemeinde Schwarzenau beteiligt sich mit rund 76.000 Euro.

„Jeder Euro, der in unsere Straßeninfrastruktur investiert wird, ist eine Investition in die Sicherheit der Bürger und die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Mein Dank gilt den Mitarbeitern unseres Straßendienstes für ihren unermüdlichen Einsatz sowie den Verkehrsteilnehmern und den Anrainern für ihr Verständnis während der Bauphase“, so Landbauer abschließend.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Mag. Isabella Nittner, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 812 13 755, E-Mail [email protected]