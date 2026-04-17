  • 17.04.2026, 11:35:03
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„Das Gespräch“ zum Thema „Verbieten oder weiterscrollen: Macht uns das Handy kaputt?“

Am 19. April um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Wiederkehr, Brodnig, Griesser und Lohner

Wien (OTS) - 

Das Smartphone – Fluch und Segen zugleich – prägt unseren Alltag wie kaum eine andere Technologie. Doch während wir wischen, liken und posten, stellt sich eine immer drängendere Frage: Zerstören Social-Media-Plattformen unsere Gesellschaft? Die Regierung plant ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Ist das der richtige Weg in einer digitalen Welt? Braucht es strengere Regeln, Verbote und mehr Schutz vor Handy-Sucht und digitalen Gefahren wie Desinformation – nicht nur für junge Menschen, sondern auch für Erwachsene und die ältere Generation? Oder setzt die Politik am falschen Ende an und beschneidet die Freiheit der Nutzerinnen und Nutzer? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 19. April 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Christoph Wiederkehr
Bildungsminister NEOS

Ingrid Brodnig
Digitalexpertin

Michael Griesser
Jugendaktivist

Chris Lohner
Schauspielerin und Autorin

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