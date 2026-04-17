Das Imam Ali Zentrum Wien zeigt sich überrascht vom Prüfauftrag und setzt auf Transparenz

Wien (OTS) -

Das Imam-Ali-Zentrum Wien nimmt den parlamentarischen Prüfauftrag zur möglichen Schließung zur Kenntnis. Der Beschluss stellt keine Feststellung eines Fehlverhaltens dar. Wir verweisen auf die langjährige ethische und akademische Expertise in der Leitung des Zentrums und auf unsere kontinuierliche, rechtskonforme und transparente Arbeit.

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand könnten einzelne Einschätzungen der Dokumentationsstelle auf unvollständigen oder missverständlichen Informationen beruhen. Wir stehen für eine sachliche Klärung zur Verfügung.

„Als ehemaliger Universitätsprofessor für Ethik und Philosophie lehne ich jede Form von Radikalisierung, Dogmatismus und ideologischen Verzerrungen ab. Unsere Arbeit basiert auf Vernunft, Verantwortung und der Würde jedes Menschen. Wir vertrauen darauf, dass eine sorgfältige, faire Prüfung diese Grundhaltung sichtbar machen wird“, so der Vorsitzende des Vorstands, Mahmoud Montazeri Moghaddam.

Das Imam-Ali-Zentrum befürwortet eine objektive, faire und transparente Prüfung und kooperiert vollumfänglich mit den zuständigen Behörden.

Mahmoud Montazeri Moghaddam (Obmann)

Zohreh Tootoonchi (Schriftführerin)

Karim Zargar (Kassier)