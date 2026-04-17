BMWET: Staatspreis Design 2026 zum 51. Mal vergeben

Wien (OTS) -

Donnerstagabend hat das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) den Staatspreis Design 2026 in der Arena21 des MuseumsQuartier in Wien verliehen.

Als Staatspreisträger wurden die EOOS NEXT für ihr Projekt „SafeTap/Wasserhahn“, das Designprojekt „LIFETAQ – TISSURA/Technologie zur Herstellung von menschlichen Gewebemodellen“ von der LifeTaq-Analytics GmbH und die Grüne Erde GmbH mit ihrem Projekt „Regal Tonda/Solitärmöbel“ ausgezeichnet.

„Design macht Innovation nutzbar und übersetzt Ideen in konkrete Anwendungen für Menschen und Märkte. Es prägt zentrale wirtschaftliche Prozesse und spielt insbesondere bei Zukunftsthemen eine entscheidende Rolle. Die Kreativwirtschaft, einschließlich Design, agiert als dynamischer Motor für die Wirtschaft, indem sie Wertschöpfung und Beschäftigung schafft und weit über ihre eigene Branche hinaus wirkt.“ bekräftigte Generalsekretär Dr. Severin Gruber anlässlich der Preisverleihung.

Durch ihre enge Vernetzung mit anderen Sektoren löst die Kreativwirtschaft in Österreich eine gesamtwirtschaftliche Produktion von rund 40 Milliarden Euro aus. Mit rund 80.000 Unternehmen und etwa 215.000 Beschäftigten erwirtschaftet sie Umsätze von rund 31 Milliarden Euro (2023) sowie eine Bruttowertschöpfung von rund 12 Milliarden Euro.

Österreichisches Design genießt auch international hohe Anerkennung. Das stellt die Branche nächste Woche auf der Milan Design Week unter Beweis: Im Design Palazzo Austria wird herausragenden Möbel- und Interior-Designs aus ganz Österreich eine Bühne geboten, eine Showcase für Vielfalt, Qualität und Innovationskraft österreichischen Designs.

Staatspreis-Träger 2026

Kategorie Konsumgüter:

SafeTap/Wasserhahn, Design und Beauftragung: EOOS, Herstellung: EOOS NEXT

Kategorie Investitionsgüter:

„LIFETAQ – TISSURA/Technologie zur Herstellung von menschlichen Gewebemodellen, Design: Johannes Geisler, Projektbeteiligung: Patrick Diem, Manfred Taschner, Beauftragung: LifeTaq-Analytics GmbH, Herstellung: LifeTaq-Analytics GmbH, Aspekt Development GmbH (Vorserie Konstruktion)

Kategorie Produktgestaltung Interior:

Regal Tonda/Solitärmöbel, Design: Johannes Scherr, Beauftragung und Herstellung: Grüne Erde GmbH

Nominierungen

Neben den Staatspreisträgern wurden die folgenden Projekte für den Staatspreis nominiert und ausgezeichnet:

Kategorie Konsumgüter:

MAM Move Hands-Free/Milchpumpe, Design: GP designpartners gmbh, Beauftragung und Herstellung: MAM Babyartikel GesmbH

Lavazza Tablì/Kaffeemaschine mit verpackungsfreien Kapseln, Design: Florian Seidl, Projektbeteiligte: Nicola Bettoni, Angelica Rella, Marco Rotundo, Beauftragung und Herstellung: Lavazza

KISPI I Entwurfswerkzeug für Skulpturen, Design: Alexander Lorenz, Projektbeteiligte: Julia Tesch-Kohlbeck, Beauftragung und Herstellung: YOUR ARTIST FlexCo

Kategorie Investitionsgüter

SOLENA/Moderne Bürobeleuchtung, Design: Herzog & de Meuron, Reflexion, Projektbeteiligte: Fabienne Meier, Beauftragung und Herstellung: Zumtobel Lighting GmbH

FLOYO/Laborgerät für intelligente Zellkultur, Design: Johannes Zipperle, Projektbeteiligte: Alexander Dabsch, Rene Mähr, Beauftragung: FLOYO Lab Tech, Herstellung: ADC Alexander Dabsch Prototypenentwicklung

VISO 28/Bewegungs- und Tageslichtsensor, Design: Georg Bechter Architektur+Design, Projektbeteiligung: Aaron Strahammer, Beauftragung und Herstellung: Georg Bechter Licht

Kategorie Produktgestaltung Interior

Relief.1657/Kücheninsel, Design: Martin Mühlböck, Beauftragung und Herstellung: mühlböck küche.raum

Real Stage/Ein Licht für Wandregal, Design: ante up, Hauke Unterburg, Benedikt Stonawski, Beauftragung und Herstellung: Yous

Bett LIGERO/Massivholzbett, Design: Peter Postlmayr, Beauftragung: Privat, Herstellung: Tischlerei Karner

Sonderpreise 2026

Bei der Preisverleihung ging der Sonderpreis "Spaces & Environment" an herausragende Projekte aus Ausstellungs- und Innenraumgestaltung sowie Informationsdesign und Leitsysteme, die mit Architektur zusammenarbeiten. Der Sonderpreis "Design Concepts" würdigte innovative Ideen von jungen Designerinnen und Designern mit großem Marktpotenzial, die noch ihrer Umsetzung harren.

„Spaces & Environment“

Zukunft ist Gut: Eine Schule wird zur Guten Stube/Gestaltung eines generationenübergreifenden Raums, Design: Simone Angerer, Nina Beck, Anna Hopfner, Projektbeteiligte: Sarah Greber, Agnes Hollenstein, Katharina Kleiter, Stefanie Weis, Beauftragung: OJB – Offene Jugendarbeit Bregenzerwald, Herstellung: Verschiedene Handwerker:innen und das Team der OJB

„Design Concepts“

CropKit I Smarter Mikrotraktor für kleinbäuerliche Landwirtschaft, Design: David Soche, Beauftragung: David Soche Ausbildungsstätte Technische Universität Delft

Closed Loop Footwear/Modulares Schuhkonzept für die Kreislaufwirtschaft, Design: Dominik Scherrer, Projektbeteiligung: Thomas Feichtner, Magnus Feil, Beauftragung: Dominik Scherrer, Ausbildungsstätte: FH Joanneum

Pape - paper electronics/Materialinnovation zur Vermeidung von Elektroschrott, Design: Franziska Kerber, Beauftragung: Franziska Kerber, Ausbildungsstätte: FH Joanneum Graz

Über den Staatspreis

Der Staatspreis Design wird alle zwei Jahre vom BMWET ausgelobt, 2026 zum 51. Mal. Die Organisation liegt seit 25 Jahren in den Händen von designaustria, Wissenszentrum und Interessensvertretung für Design in Österreich. Insgesamt wurden dieses Jahr 176 Einreichungen verzeichnet. Im Vorfeld der Verleihung wurde eine Briefmarke mit der Preciosa-Leuchte von Thomas Feichtner präsentiert. Ein Katalog zum Staatspreis Design 2026 und die Ausstellung „Best of Austrian Design“ im Museumsquartier präsentieren alle ausgezeichneten und nominierten Beiträge.

Weitere Informationen sowie Jurybegründungen sind auf der Website des Wirtschaftsministeriums unter https://www.bmwet.gv.at/Ministerium/Staatspreise.html verfügbar. Fotos der Veranstaltung sind unter https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/43r779XiRT abrufbar.