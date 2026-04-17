Gemeinsam für eine starke Wissens- und Begegnungsplattform: Neue Mitglieder im Austrian Convention Bureau

Wien (OTS) -

Als nationale Interessenvertretung der österreichischen Kongress- und Tagungswirtschaft bringt das Austrian Convention Bureau (ACB) zentrale Akteur:innen der Branche zusammen - von Kongresszentren, Konferenzhotels, PCOs, Agenturen und Veranstaltern über Convention Bureaus bis hin zu spezialisierten Dienstleistern. Ziel ist es, Wissen zu bündeln, Innovation zu fördern und Österreich als internationalen Meetingstandort weiter zu stärken. „ Gerade Österreich hat sich als besonders attraktiver Standort für solche Begegnungen etabliert. Moderne Infrastruktur, hohe wissenschaftliche Kompetenz und starke internationale Vernetzung machen das Land zu einer idealen Destination für globale Business Meetings. “, so ACB Geschäftsführerin Marie Lechner.

Neue Mitglieder erweitern das Branchennetzwerk

Mit der Concept Solutions Veranstaltungstechnik GmbH und der Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft darf der Verband zwei neue Unternehmen aus unterschiedlichen Branchensegmenten als neue Mitglieder willkommen heißen. Beide Betriebe sehen im ACB eine wichtige Plattform für Wissensaustausch und Kooperation innerhalb der Branche. ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer zeigt sich über den Zuwachs erfreut: „ Der Verband begrüßt die Stärkung des Verbands durch neue Branchenplayer und die damit verbundene Anerkennung und Relevanz des ACB und dessen Aktivitäten. “

Technische Expertise und neue Infrastruktur für Kongresse

Die Concept Solutions Veranstaltungstechnik GmbH bringt umfassende technische Kompetenz in das Netzwerk ein. Als Full-Service-Dienstleister für Licht-, Ton-, Video- und Bühnentechnik betreut das Unternehmen Kongresse, Tagungen und Events im In- und Ausland und steht für präzise Planung sowie maßgeschneiderte technische Lösungen, von der Konzeption bis zur Umsetzung. „ Wir sehen eine positive Entwicklung hin zu hochwertigeren, hybriden und technisch anspruchsvolleren Formaten. Persönliche Begegnung bleibt zentral, wird aber zunehmend durch digitale Elemente ergänzt. Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und effiziente Ressourcennutzung werden dabei zu entscheidenden Qualitätskriterien. “, erklärt Florian Weber, Geschäftsführer von Concept Solutions.

Parallel dazu entsteht mit dem Congress Center Klagenfurt der Kärntner Messen eine neue multifunktionale Kongress-Location im Süden Österreichs. Das Projekt, das mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro umgesetzt wird, erweitert die Infrastruktur der Kärntner Messen und ermöglicht künftig die parallele Durchführung von Messen und Kongressen. Bereits heute ziehen bis zu 150 Veranstaltungen jährlich rund 400.000 Besucher:innen nach Klagenfurt. „ Mit dem geplanten Congress Center Klagenfurt treten wir in einen neuen Geschäftsbereich ein und können vom Austausch innerhalb des ACB-Netzwerks nur profitieren. “, so Geschäftsführer Dr. Bernhard Erler über die Motivation des Unternehmens zur Mitgliedschaft.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Austrian Convention Bureau sowie zum Netzwerk der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche finden Sie unter https://www.acb.at/.