10 Jahre OptimaMed Rehabilitationszentrum Wildbad: Ein Jubiläum im Zeichen der Gesundheit

Wildbad Stmk (OTS) -

Ein rundes Jubiläum, viele Gäste und ein Blick hinter die Kulissen moderner Rehabilitation: Das OptimaMed Psychiatrische Rehabilitationszentrum Wildbad feierte kürzlich sein 10-jähriges Bestehen mit einem feierlichen Festakt und einem abwechslungsreichen Tag der offenen Tür. Zahlreiche Vertreter:innen aus Politik, Gesundheitswesen und der Region – darunter Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl – sowie interessierte Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, gemeinsam auf zehn erfolgreiche Jahre zurückzublicken und die Einrichtung näher kennenzulernen. Seit der Eröffnung konnten bereits rund 5.000 Patient:innen im psychiatrischen Rehabilitationszentrum behandelt werden, über 2.000 Kinder wurden als Begleitung betreut.

Den Auftakt des Jubiläumstages im OptimaMed Psychiatrischen Rehabilitationszentrum Wildbad bildete ein feierliches Programm, das die vergangenen zehn Jahre in den Mittelpunkt stellte. Die Feierlichkeiten starteten mit einem Empfang und einer musikalischen Begrüßung durch die Bläsergruppe der Musikschule Neumarkt. Beim anschließenden Festakt würdigten zahlreiche Ehrengäste die Entwicklung des Hauses und seine Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Region. Grußworte richteten unter anderem Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl, Bürgermeister von Neumarkt Josef Maier, CEO der SeneCura Gruppe Anton Kellner, Ärztliche Leitung Prim. Dr. Ulrike Weiß, sowie Verwaltungsdirektorin Sabrina Plank an die Gäste. Ein besonders feierlicher Moment war zudem die Haussegnung durch Generalabt Hochmeister Frank Bayard.

„Das OptimaMed Rehabilitationszentrum Wildbad hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem wichtigen Kompetenzzentrum für die psychische Gesundheit der gesamten Familie entwickelt und begleitet sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu besserer Gesundheit und Lebensqualität. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der nachhaltigen Reintegration in den Arbeitsalltag sowie in das soziale Umfeld. Die Kombination aus modernster medizinischer Betreuung, individuellen Therapieprogrammen und der ruhigen, naturnahen Lage schafft ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rehabilitation. Im Rahmen der psychiatrischen Rehabilitation mit Kind können Kinder als Begleitpersonen mitaufgenommen werden. Für 25 Kinder steht dabei die Kinder- und Lernbetreuung im Haus zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt der Standort über eine eigene Kinder- und Jugendrehabilitation im Bereich Mental Health, in der Kinder und Jugendliche betreut und häufig von ihren Eltern als Begleitpersonen unterstützt werden “, so Anton Kellner, CEO der SeneCura Gruppe.

Ein Blick hinter die Kulissen

Im Anschluss an den Festakt öffnete das Rehabilitationszentrum seine Türen für einen Tag der offenen Tür, der zahlreiche Besucher:innen anlockte. Bei verschiedenen Informations- und Mitmachstationen konnten sich die Gäste über das vielfältige Therapieangebot informieren und selbst Einblicke in unterschiedliche Behandlungsmethoden gewinnen. Besonders großes Interesse fanden die Stationen zu „Praktisches aus dem Skills-Koffer“, Aromapflege, Lichttherapie und Heilwasser, bei denen Besucher:innen mehr über ergänzende Therapieformen erfahren konnten. Zudem boten Hausführungen durch die Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendrehabilitation spannende Einblicke in die tägliche Arbeit der Teams. Auch für die jüngsten Gäste war gesorgt: Kinderschminken und Ballontiere sorgten für strahlende Kinderaugen. „Unser Jubiläum war eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam auf zehn Jahre engagierte Arbeit zurückzublicken und gleichzeitig zu zeigen, wie vielfältig und modern Rehabilitation für psychische Gesundheit heute ist“, resümiert Sabrina Plank, Verwaltungsdirektorin des OptimaMed Rehabilitationszentrums Wildbad. Bei kulinarischen Köstlichkeiten und interessanten Gesprächen klang der Jubiläumstag schließlich in gemütlicher Atmosphäre aus.

Über OptimaMed – Gesundheitsbetriebe der SeneCura Gruppe

Die SeneCura Gruppe betreibt in Österreich 87 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen mit rund 7.300 Betten und Pflegeplätzen. Die OptimaMed Gesundheitseinrichtungen umfassen stationäre und ambulante Rehabilitationszentren, Gesundheitsresorts mit Angeboten für Kur und Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA), Therapie- und Trainingszentren sowie ein Dialysezentrum.

Als führender Anbieter in Rehabilitation, Therapie und Gesundheitsvorsorge sind wir ein wichtiger Partner in der österreichischen Gesundheitsversorgung.

SeneCura ist Teil von emeis. Mit 83.500 Expert:innen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Pflege und Unterstützung der vulnerabelsten Menschen ist emeis in 20 Ländern mit fünf Kernaktivitäten tätig: psychiatrische Kliniken, Prävention, medizinische Versorgung und Rehabilitationskliniken, Pflegeheime, häusliche Pflegedienste und Einrichtungen für betreutes Wohnen.

www.optimamed.at