Westgürtel in Wien startet „Neighbourhoods for All“: Ein kollaboratives Pilotprojekt für mehr Sicherheit im Wiener Nachtleben

Wien (OTS) -

Die Nighttime Foundation hat gemeinsam mit der Vienna Club Commission (VCC) und SafeNow das Projekt „Neighbourhoods for All“ im Wiener Westgürtel gestartet. Es handelt sich um den ersten stadtweiten Pilot dieser Art, der internationale Forschung zu inklusiven und sicheren Räumen des Nachtlebens in konkrete lokale Praxis übersetzt. Umsetzung und Projektmanagement liegen bei der Nightlife-Forschungsberatung VibeLab.

Ziel ist es, ein übertragbares, evidenzbasiertes Modell für gemeinschaftsgetragene Sicherheit im Nachtleben zu entwickeln, das von anderen Stadtteilen und Städten an ihre jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst werden kann. Die an dem Projekt beteiligten Organisationen gehen davon aus, dass potenzielle Konflikte und der Bedarf an polizeilichem Tätigwerden in der Gegend schrittweise reduziert werden können – durch die Stärkung von gemeinschaftlichem Bewusstsein, geteilter Verantwortung und Peer-to-Peer-Unterstützungsstrukturen.

Das Pilotprojekt baut direkt auf der Peer-Learning-Initiative von UN-Habitat auf, die 2024 beim World Urban Forum in Kairo abgeschlossen wurde. Der Westgürtel – mit zahlreichen Clubs, unabhängigen Musikspielstätten und Bars – ist nun weltweit das erste Stadtgebiet, das diese Erkenntnisse in die Praxis umsetzt.

Ein gemeinschaftsorientierter Ansatz für Sicherheit in der Nacht

Neighbourhoods for All konzentriert sich auf Straßen, öffentliche Räume und Nachtlokale entlang des Westgürtels, insbesondere im Abschnitt zwischen Alser Straße (U6) und Thaliastraße (U6). Anstatt sich ausschließlich auf polizeiliche Intervention zu stützen, stellt das Projekt die Erfahrungen von Besucher:innen, Club-Mitarbeitenden, Veranstalter:innen und Awareness-Arbeiter:innen in den Mittelpunkt, um reale Herausforderungen vor Ort zu erfassen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Weitere Informationen sind auf https://www.viennaclubcommission.at/neighbourhoods-for-all zu finden.