„Aktionstag Stadtmauer“ in allen elf Stadtmauerstädten des Landes

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Samstag, 18. April, laden mit Drosendorf, Eggenburg, Groß-Enzersdorf, Hainburg, Horn, Laa an der Thaya, Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl alle elf Stadtmauerstädte Niederösterreichs dazu ein, beim „Aktionstag Stadtmauer“ ihre eindrucksvollen Bauwerke auf ganz besondere Weise zu entdecken. So werden in einigen der elf Städte unter dem Motto „Entdecke, was sonst verborgen ist“ jeweils ab 14 Uhr kostenlose begleitete Rundgänge angeboten, die Türen zu Bereichen rund um die Stadtmauern öffnen, die sonst selten zugänglich sind.

In Drosendorf steht dabei neben der am Hauptplatz startenden Stadtführung ab 19.30 Uhr auch eine Nachtwächterführung vom Horner Tor aus auf dem Programm. In Eggenburg wird unter dem Motto „Schlüssel zur Stadt“ exklusiver Zugang zu dem in Privatbesitz befindlichen Wahrsagerturm bzw. dem Kanzlerturm gewährt; Treffpunkt für den Rundgang ist der Pranger am Hauptplatz. In Groß-Enzersdorf lautet das Motto für die am Hauptplatz ihren Ausgang nehmende Tour „Entdecke die historische Stadtmauer und die Geschichte der Stadt“, in Hainburg stehen mit Treffpunkt beim Brunnen am Hauptplatz „Geheime Plätze rund um den Hauptplatz" im Mittelpunkt.

In Horn steht die Route entlang der Stadtbefestigung abseits der bekannten Pfade unter dem Motto „Geheimtipps – wo man sonst nicht reinkommt“; Treffpunkt ist beim Museum Horn, wo man sich unter 02982/2372 oder e-mail [email protected] auch anmelden muss. In Laa an der Thaya startet der Rundgang bei der Laaer Burg, in Marchegg vor dem Schloss (Anmeldungen unter 02285/7100 und e-mail [email protected]) und in Retz bei der Gästeninfo Retzer Land (Anmeldungen unter 02942/2700 und e-mail [email protected]). In Weitra trifft man sich vor dem Rathaus, um „Geheime Plätze, geheime Schätze" zu erkunden (Informationen unter 02856/5006-50 und e-mail [email protected]).

In Waidhofen an der Thaya werden unter dem Titel „Verborgene Winkel & starke Mauern" verschiedene Führungen geboten: ab 14 Uhr vom Rathaus aus zu den verborgenen historischen Winkeln in der alten Vorstadt Niedertal, ab 14.10 Uhr vom Eingang zum Stadthotel aus auf den Nordturm sowie ab 14.15 Uhr von der Dreifaltigkeitssäule aus zu den wichtigsten historischen Stationen der Stadt; Anmeldungen zu den Führungen persönlich beim Bürgerservice im Rathaus. Schließlich bietet Zwettl „Spannende Blicke in private Gärten entlang der Stadtmauer“; Start ist am Neuen Markt (Anmeldungen unter 02822/503-128 und e-mail [email protected]).

Nähere Informationen und das detaillierte Programm bei den NÖ Stadtmauerstädten unter e-mail [email protected] und www.stadtmauerstaedte.at.