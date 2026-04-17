AVISO: DI 21.04.2026, 11 Uhr St. Pölten - Grüner Klub Politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung

St. Pölten (OTS) -

Der Grüne Klub im NÖ Landtag präsentiert am Dienstag, den 21.04.2026 seine politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung

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EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DIENSTAG, 21.04.2026, 11:00 Uhr

Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten

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HELGA KRISMER

Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich

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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.

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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 20.04., 18:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!