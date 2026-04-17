Österreichischer Schul-Musikwettbewerb zum Eurovision Song Contest 2026: Mehr als 100 Einreichungen und neun Siegerklassen

Wien (OTS) -

Der erstmals ausgeschriebene Schul-Musikwettbewerb zum Eurovision Song Contest unter dem Motto „United by Music“, eine gemeinsame Initiative von Bildungsministerium (BMB) und ORF, hat die Erwartungen weit übertroffen: Seit dem Start am 9. Februar 2026 sind mehr als 100 musikalische Beiträge von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II aus ganz Österreich eingelangt. Aus jedem Bundesland wurde eine Musikgruppe gekürt, drei davon schaffen sogar den Sprung auf die große ESC-Bühne.

Erlaubt war ein breites Spektrum von Musikbeiträgen, von selbst komponierter Musik bis hin zu Coverversionen, egal ob Rap- oder Popmusik oder auch ein anderes Genre. Eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern des Bildungsministeriums und des ORF bewertete die zahlreichen musikalischen Einsendungen aus ganz Österreich und kürte anschließend aus jedem Bundesland einen Siegerbeitrag. Diese neun Bands bzw. Chöre erhalten Tickets für die „Afternoon-Preview-Show“ des Eurovision Song Contest am Dienstag, dem 12. Mai, in der Wiener Stadthalle. Drei Klassen dürfen darüber hinaus im Rahmen der Pre-Show direkt auf der großen ESC-Bühne auftreten: Die HTL Linz Goethestraße (Oberösterreich), das BG Geblergasse (Wien) und das BRG Innsbruck APP (Tirol). Bildungsminister Wiederkehr wird bei diesem Auftritt persönlich anwesend sein.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Die große Teilnahme und die beeindruckende Qualität der Beiträge zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und bedeutend Musik in unseren Schulen ist. Hier entstehen Kreativität, Gemeinschaft und Ausdruckskraft – genau das, was Bildung im besten Sinn ausmacht. Es freut mich ganz besonders, alle neun Landessiegerklassen bei der Pre-Show in Wien persönlich begrüßen zu dürfen. Dass darüber hinaus drei Schulen die Möglichkeit erhalten, auf der großen Bühne des Eurovision Song Contest bei der Pre-Show aufzutreten, macht dieses Erlebnis umso einzigartiger und unvergesslicher.“

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026, betonte, dass der Schülerwettbewerb für den ORF eine besonders wichtige Initiative sei, weil damit junge Menschen in ganz Österreich aktiv angesprochen und ihre vielfältigen musikalischen Beiträge sichtbar gemacht würden. „Einige Einreichungen haben uns in der Jury berührt, andere zum Nachdenken gebracht, manche sogar regelrecht zum Tanzen. Alle haben uns jedenfalls unterhalten und begeistert. Wir wollten von Beginn an alle Menschen in Österreich und alle Altersgruppen mit dem Song Contest erreichen und ihnen damit eine Freude machen. Die Schülerinnen und Schüler haben eindrucksvoll ihre Kreativität bewiesen und dabei das kulturelle Miteinander gefeiert. Und jetzt heißt es für drei Klassen: vom Klassenzimmer auf die große Song-Contest-Bühne in der Wiener Stadthalle, die Bühne der größten Musikshow der Welt.“

Die Siegerklassen aus ganz Österreich im Überblick

Oberösterreich – HTL Linz Goethestraße: One Pulse – „Stand as one“

Salzburg – BORG Mittersill: Beeline 309 – „Vienna“

Steiermark – BORG Bad Radkersburg: Music & Voice – „Where is my husband“

Kärnten – BORG Hermagor: Falkenfrei – „Nur du“

Burgenland – BAfEP Oberwart: VOX BAfEP – „Ein Lächeln, a smile, mosoly i smih“

Wien – BG Geblergasse: I Prevent – „EGO“

Niederösterreich – Privates G/RG Sacré Coeur Pressbaum: Blacktide – „From the start“

Tirol – BRG Innsbruck APP: Klassenchor 7a/7b – „Happiness“

Vorarlberg – BORG Lauterach: Cosmo rebels – „Nur ein Wort“

Unterrichtsmaterialien zum Eurovision Song Contest ab sofort verfügbar

Begleitend zum Wettbewerb hält der Eurovision Song Contest nun auch Einzug in Österreichs Klassenzimmer. Auf Initiative des Bildungsministeriums wurden umfassende Unterrichtsmaterialien entwickelt, die ab sofort auf https://bildung.ORF.at und auf der eduthek des BMB (https://www.bildung.gv.at/filter/eduthek/) verfügbar sind. Die Materialien liegen in zwei Versionen für die 7. und 8. sowie die 9. bis 13. Schulstufe vor und ermöglichen eine altersgerechte, kritische Auseinandersetzung mit dem größten Musikwettbewerb der Welt.

Sie beleuchten die musikalischen, historischen und gesellschaftspolitischen Dimensionen des ESC, zeichnen seine bewegte Geschichte zwischen Pop und Politik nach und bieten einen vielseitigen Methodenmix von Quizformaten über Gruppenarbeiten bis hin zu kreativen Projekten. Ziel ist es, Teamarbeit, kritisches Denken und die Entwicklung eigener Perspektiven zu fördern – und damit lebendiges Lernen rund um ein kulturelles Großereignis zu unterstützen.