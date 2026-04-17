Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Innsbruck (OTS) -

Die aktuelle Wintersaison geht mit 30. April zu Ende, im Mai startet das touristische Sommerhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Winter 2025/26 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Sommer.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung

Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol

Wann:

Donnerstag, 23. April 2026

9 Uhr

Wo:

Moments Tirol

Museumstraße 1

6020 Innsbruck

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an [email protected].

Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus

Datum: 23.04.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Moments Tirol

Museumstraße 1

6020 Innsbruck

Österreich