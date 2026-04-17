- 17.04.2026, 09:06:32
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Einladung zum Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus
Die aktuelle Wintersaison geht mit 30. April zu Ende, im Mai startet das touristische Sommerhalbjahr. Wir laden Sie daher zum Pressefrühstück ein, um gemeinsam mit Ihnen Bilanz über den Winter 2025/26 im Tiroler Tourismus zu ziehen. Darüber hinaus geben wir eine erste Einschätzung zum kommenden Sommer.
Ihre Gesprächspartner sind:
Mario Gerber, Tirols Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung
Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung
Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol
Wann:
Donnerstag, 23. April 2026
9 Uhr
Wo:
Moments Tirol
Museumstraße 1
6020 Innsbruck
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung an [email protected].
Pressefrühstück: Bilanz und Ausblick des Tiroler Tourismus
Datum: 23.04.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Moments Tirol
Museumstraße 1
6020 Innsbruck
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Tirol Werbung GmbH
Mag. Florian Neuner
Telefon: +43 676 88158 320
E-Mail: [email protected]
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