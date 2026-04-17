AIT beim Baukongress Wien 2026: Innovationen für resilientere Infrastruktur und nachhaltiges Bauen

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology ist am 23. und 24. April 2026 beim Baukongress Wien im Austria Center Vienna mit einem Messestand auf den Plätzen 79 und 80 vertreten. Präsentiert werden aktuelle Forschungs- und Technologielösungen für den Bau- und Infrastruktursektor. Im Mittelpunkt stehen Ansätze, die eine datenbasierte Bewertung und Überwachung von Bauwerken ermöglichen, Erhaltungsmaßnahmen gezielter planbar machen und zugleich neue Perspektiven für Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz und Energieintegration eröffnen.

Forschung mit konkretem Impact

Mit seiner Präsenz beim Baukongress zeigt das AIT die Bandbreite seiner anwendungsorientierten Forschung entlang zentraler Herausforderungen des Bauwesens. Vorgestellt werden Technologien für die realitätsnahe Erfassung von Verkehrslasten, innovative Monitoringmethoden für Brücken und Infrastrukturbauwerke sowie Lösungen aus dem Energiebereich, die zukunftsfähiges Bauen und die Transformation bestehender Systeme unterstützen. Damit spannt das AIT den Bogen von der strukturellen Zustandsbewertung über digitale Analysewerkzeuge bis hin zu neuen Konzepten für die energetische Nutzung und zirkuläre Planung von Bauwerken.

„In Zeiten von Klimawandel und enger werdenden Ressourcen kommt Innovation eine immer bedeutendere Rolle zu. Das beginnt bei Erhöhung der Resilienz unserer Infrastruktur und reicht bis zur Nachhaltig und der Wiederverwertbarkeit von Energie und Rohstoffen. Das AIT ist als größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreichs ein Garant für die Entwicklung neuer Lösungen. Fachkonferenzen wie der Baukongress bieten eine wichtige Bühne zur Vorstellung und um Vernetzung und Kooperation voranzutreiben. Denn es ist klar: mit Ideen alleine ist es nicht getan, es geht auch um die Skalierung von Innovationen“, erklärt Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke.

„Am AIT entwickeln wir Lösungen mit konkretem Impact für die Infrastruktur von morgen, insbesondere durch datengetriebenes Infrastrukturmonitoring und Innovationen, die fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus ermöglichen und neue Potenziale für Ressourceneffizienz erschließen. Der Baukongress ist eine wichtige Plattform, um diesen Anspruch sichtbar zu machen und den Transfer von Forschung in die Anwendung gezielt voranzutreiben“, sagt Andreas Kugi, Scientific Director des AIT Austrian Institute of Technology.

Datenbasierte Lösungen für die Infrastruktur

Im Bereich Infrastruktur stehen mehrere technologische Ansätze im Fokus, die eine präzisere Bewertung des Zustands von Bauwerken und eine effizientere Planung von Erhaltungsmaßnahmen ermöglichen. Präsentiert werden Verfahren zur Lastmodellkalibrierung unter realen Verkehrslasten, verteilte faseroptische Sensorik für ein hochauflösendes und kontinuierliches Strukturmonitoring, Motion Amplification zur berührungslosen Analyse kleinster Bewegungen und Schwingungen sowie satellitenbasiertes Monitoring zur Beobachtung großräumiger Veränderungen in Infrastrukturnetzen. Diese Lösungen liefern objektbezogene Daten für Nachrechnung, Zustandsbewertung und Instandhaltung und schaffen damit eine fundierte Grundlage für den sicheren, wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb von Infrastruktur. Zugleich zeigen sie, wie sich durch die intelligente Kombination von Messdaten, digitalen Analysemethoden und physikalischem Systemverständnis belastbare Entscheidungen für Erhaltung, Sanierung und Weiterentwicklung von Bauwerken treffen lassen.

Energie, Zirkularität und Gebäude im Fokus

Ergänzt wird dieser Schwerpunkt durch Ansätze, die auf die nachhaltige Transformation des Bau- und Infrastruktursektors abzielen. Im Rahmen des Baukongresses 2026 präsentiert das AIT Austrian Institute of Technology drei innovative Ansätze für eine nachhaltige Transformation des Bau- und Infrastruktursektors: Mit dem Circularity Quick Assessment Tool (CirQA) steht ein digitales Instrument zur Verfügung, das bereits in frühen Entwurfsphasen eine integrierte Bewertung von Zirkularität und Umweltwirkungen ermöglicht und damit fundierte Planungsentscheidungen unterstützt. Das Projekt Heat Tunnel Power erschließt neue Potenziale zur nachhaltigen Energiegewinnung aus bestehender Tunnelinfrastruktur und zeigt, wie geothermische Ressourcen systematisch für Wärme- und Stromanwendungen nutzbar gemacht werden können. Ergänzend dazu demonstriert das AIT seine Kompetenzen in der thermischen Gebäudesimulation, die eine präzise Analyse und Optimierung von Energieeffizienz, Komfort und Betriebsverhalten von Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus hinweg erlaubt. Gemeinsam adressieren diese Lösungen zentrale Herausforderungen der Dekarbonisierung, Ressourceneffizienz und Systemintegration im Bauwesen.

Reale Lastmodelle zur Brückennachrechnung

Auch im Kongressprogramm ist das AIT vertreten: Alois Vorwagner spricht zum Thema „Reale Lastmodelle zur Brückennachrechnung“. Im Zentrum seines Vortrags steht die Frage, wie reale, standort- und bauwerksspezifische Verkehrsdaten genutzt werden können, um Brücken realitätsnah nachzurechnen, die Sicherheit objektiv zu bewerten und Erhaltungsmaßnahmen effizienter zu planen. Ergebnisse aus Projekten wie REALLAST zeigen, dass gegenüber Normlasten Einsparpotenziale von 20 bis 50 Prozent möglich sind, ohne das Sicherheitsniveau zu reduzieren. Damit verweist der Vortrag auf das große Potenzial datenbasierter Verfahren, um bestehende Infrastrukturen wirtschaftlicher und zugleich verlässlich zu bewerten.

Der Auftritt beim Baukongress Wien 2026 unterstreicht den interdisziplinären Zugang des AIT zu den Zukunftsfragen des Bauens – von resilienter Infrastruktur über digitale Monitoring- und Bewertungsmethoden bis hin zu Energie, Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Systemintegration. An den Standplätzen 79 und 80 bietet das AIT Gelegenheit, aktuelle Forschungsergebnisse, technologische Entwicklungen und konkrete Anwendungsfelder aus erster Hand kennenzulernen und mit den Expert:innen in den fachlichen Austausch zu treten.

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Baukongress 2026