„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit der Österreicher:innen begrüßt Machtwechsel in Ungarn

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 13. bis 16. April 2026 in einer Online-Befragung wissen: „Am Wochenende haben in Ungarn Wahlen stattgefunden. Peter Magyar wird statt Victor Orban neuer Ministerpräsident. Findet das Ihre Unterstützung?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt eine klare Zustimmung in der österreichischen Bevölkerung. 64 Prozent der Befragten unterstützen den neuen ungarischen Ministerpräsidenten (45 Prozent „sehr“, 19 Prozent „eher“). 15 Prozent sprechen sich gegen Peter Magyar aus (8 Prozent „eher nein“, 7 Prozent „nein, überhaupt nicht“). Für 12 Prozent ist der Regierungswechsel in Ungarn „eigentlich egal“, weitere 9 Prozent machen keine Angabe.



Deutliche Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz. Besonders hoch ist die Unterstützung für Peter Magyar bei den Grün-Wähler:innen, von denen 94 Prozent den neuen ungarischen Ministerpräsidenten unterstützen (77 Prozent „sehr“, 17 Prozent „eher“). Auch bei NEOS-Wähler:innen fällt die Zustimmung mit 89 Prozent sehr hoch aus (68 Prozent „sehr“, 21 Prozent „eher“). Ebenfalls klare Mehrheiten zeigen sich bei ÖVP-Wähler:innen mit 91 Prozent Zustimmung (62 Prozent „sehr“, 29 Prozent „eher“) sowie bei SPÖ-Wähler:innen, wo 84 Prozent den Machtwechsel in Ungarn positiv bewerten (60 Prozent „sehr“, 24 Prozent „eher“).



Deutlich skeptischer fällt das Bild bei den FPÖ-Wähler:innen aus: Hier unterstützen lediglich 29 Prozent Peter Magyar (17 Prozent „sehr“, 12 Prozent „eher“), während 38 Prozent ihn ablehnen (19 Prozent „eher nein“, 20 Prozent „nein, überhaupt nicht“). Für rund ein Viertel der FPÖ-Wähler:innen ist der Regierungswechsel „eigentlich egal“.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Anhand der Umfragedaten zeigt sich wieder die klare Differenz zwischen der FPÖ-Wählerschaft und den anderen Parteiwählern. Nur 29 Prozent der blauen Wählerinnen und Wähler unterstützen den Machtwechsel in Ungarn, knapp 40 Prozent würden für Orban votieren und einem Viertel ist es vollkommen egal, was im Nachbarland geschieht. ‚Good news‘ für die anderen Parteien: Das Pro-Magyar Drittel im blauen Elektorat ist gewinnbar.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:20 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN