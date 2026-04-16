Anpfiff für Team Milka

Wien, 16.4.26 (OTS) -

Milka startet mit vier prominenten Markenbotschafter:innen in ein Fußball-Jahr voller Emotionen, Zusammenhalt und lila Leidenschaft. Viki Schnaderbeck, Andi Herzog, Konrad Laimer und Jakob Pokorny zeigen mit dem neuen „Team Milka“ die zarte Seite des Sports.

Noch acht Wochen bis zum Anpfiff des Fußball Ereignis des Jahres – und Österreich ist bereit. Auch Milka stimmt sich ein und bringt das Land schon jetzt in Stimmung: Heute lud die Marke am traditionsreichen Wiener Sport-Club Platz zur Vorstellung der prominenten Markenbotschafter:innen – dem „Team Milka“. Am frisch verlegten Rasen präsentierten sich vier Persönlichkeiten, die Österreichs Fußballgeschichte auf ganz unterschiedliche Weise prägen: Ex-Teamkapitänin Viki Schnaderbeck, Fußballlegende Andi Herzog, Nationalteamspieler Konrad Laimer und Nachwuchstalent Jakob Pokorny. Zusammen verkörpern sie, was Milka in diesem ganz speziellen Fußball-Jahr feiern möchte und wofür die Marke seit jeher steht: das Gemeinsame, das Verbindende und die Freude daran, Emotionen zu teilen – im Sport wie im Leben.

Aufruf für ein zartes Miteinander: Milka setzt dabei auf Charaktere, die Herz, Haltung und Humor vereinen. „Die Auswahl haben wir bewusst vielfältig angelegt – vom Rookie bis zur Legende, von Frauenpower bis hin zu einem aktuellen Star des Nationalteams“, erklärte Nina Mahnik, Head of Marketing Österreich bei Mondelez International, im Rahmen der Team-Premiere. „Gemeinsam verkörpern die vier Markenbotschafter:innen, dass wahre Stärke in zarten Taten liegt: im Miteinander statt im Gegeneinander, mit Teamgeist statt Kampfgeist.“ Moderiert wurde der lila Anpfiff von Österreichs bekanntester Fußballstimme Andy Marek, der die geladenen Medien charmant durch den Nachmittag begleitete.

Mehr als nur eine Kooperation: Die beliebte Schokolademarke setzt mit dem Team Milka ein langfristiges Zeichen: Auch über den Fußball-Sommer hinaus wird der Kader das ganze Jahr über gemeinsam mit Milka aktiv Themen gestalten – von authentischen Social-Media-Formaten über Events bis zu spannenden Aktionen rund um die süßen Seiten des Lebens. Denn: „Beim Naschen und Teilen ist Österreich Weltklasse“, sind sich Viki, Andi, Jakob und Koni einig. Und Nina Mahnik ergänzt zum Abschluss: „Milka macht das Leben zarter – und das möchten wir spürbar machen.“

Zart gewinnt: Das Team Milka im Portrait

Viki Schnaderbeck, die „Naschtaktikspezialistin“: Die Steirerin gilt als Pionierin im österreichischen Frauenfußball: neun Jahre Kapitänin des Nationalteams, Meistertitel in Deutschland und England, EM-Bronze – und das alles trotz acht Knieoperationen. Mit ihrer Herzlichkeit und Stärke überzeugt sie andere, dass eine zarte Seite kein Gegensatz zu Siegermentalität ist. „Mir ist es ein Anliegen, dass wir gemeinsame Botschaften senden – Zusammenhalt, Respekt und Empathie sind für mich extrem wichtig. Fußball ist ein Teamsport, und ich liebe es, Erfolge gemeinsam zu feiern“, so Schnaderbeck augenzwinkernd.

Andi Herzog, der „zarte Coach“: Er ist eine Legende des österreichischen Fußballs, zweimaliger Meister mit Rapid Wien und Werder Bremen, 103-facher Teamspieler und WM-Teilnehmer. Heute bringt der gebürtige Wiener nicht nur Erfahrung, sondern auch Humor aufs Spielfeld des Lebens. „Ich bin eine echte Naschkatze – das wissen alle, die mich kennen“, lacht Herzog. „Aber das Entscheidende ist: Milka steht für Werte, die auch mir wichtig sind. Als Team sind wir stärker – ganz egal ob am Platz, in der Familie oder im Leben.“

Konrad Laimer, der „Genussverteidiger“: Der Salzburger ist aktuell einer der vielseitigsten Spieler im Nationalteam und Deutscher Meister mit dem FC Bayern München. Für Laimer ist das Team Milka eine Herzensangelegenheit: „Respekt, Fairplay und Zusammenhalt – das sind für mich die Eckpfeiler jedes Erfolgs. Ich finde es großartig, dass Milka diese Werte in den Mittelpunkt stellt und sie mit Freude und einem Augenzwinkern vermittelt.“ Mit Süßem belohnt sich Laimer „am liebsten mit einem Stück Milka Alpenmilchschoko – abends nach dem Training oder Match, zum Runterkommen und einfach genießen.“

Jakob Pokorny, der „Schoko-Rookie“: Mit gerade einmal 18 Jahren steht der talentierte Innenverteidiger, der sich im Vorjahr bei der U-17-Fussball-Weltmeisterschaft einen Namen gemacht hat, am Beginn einer großen Karriere. Er ist einer jener Nachwuchsspieler, die für die Zukunft des österreichischen Fußballs stehen. „Als Jüngster wurde ich sehr herzlich im Team Milka aufgenommen“, erzählt Jakob Pokorny, der sich selbst als ruhig und bodenständig beschreibt. „Für mich ist es cool, Teil eines Projekts zu sein, das über den Sport hinausgeht – und noch dazu mit Schokolade zu tun hat“, schmunzelt der sympathische Kärntner.

Fußball durch die lila Brille: Nach der Kaderpräsentation folgte ein sportlich-humorvoller Teamtest: Bei kleinen Challenges – vom Balljonglieren über eine Torschuss-Übung bis hin zum Schoko-Rätsel – bewies das Quartett, dass Fairplay, Spaß und Teamgeist nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im Alltag zählen. Die Gäste zeigten sich begeistert von der Leichtigkeit und Freude, mit der die vier Fußballer:innen miteinander agierten. „Das erste Testspiel hat uns in unserer Auswahl bestätigt – die Vibes sind einfach da“, freut sich Nina Mahnik von Milka.

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