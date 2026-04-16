GOURMET ist „OekoBusiness Wien Star“: Auszeichnung für 15 Jahre Engagement im Umwelt- und Klimaschutz

Wien (OTS) -

GOURMET ist seit mittlerweile 15 Jahren OekoBusiness Wien Betrieb und wurde vor Kurzem erneut für sein Engagement im Umwelt- und Klimaschutz ausgezeichnet. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ehrt GOURMET erstmals auch als „OekoBusiness Wien Star“ – ein Titel, der Betriebe würdigt, die dem Umweltserviceprogramm seit vielen Jahren angehören und kontinuierlich an der Umsetzung umweltrelevanter Maßnahmen arbeiten.

„OekoBusiness Wien unterstützt uns dabei, Umweltmaßnahmen strukturiert, faktenbasiert und mit langfristiger Perspektive umzusetzen. Dass wir diesen Weg nun seit 15 Jahren gehen und als OekoBusiness Wien Star ausgezeichnet werden, bestätigt unseren Anspruch, Umwelt- und Klimaschutz systematisch im betrieblichen Alltag zu berücksichtigen und uns laufend zu verbessern“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

15 Jahre OekoBusiness Wien Betrieb

OekoBusiness Wien berät Unternehmen dabei, umweltrelevante Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Gemeinsam mit den Umweltberater:innen des Programms werden Einsparpotenziale erarbeitet, die den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz im Unternehmen reduzieren. Die Inhalte und Fortschritte werden dabei regelmäßig überprüft und weiterentwickelt.

Maßnahmen bei GOURMET

Umwelt- und Ressourcenthemen sind bei GOURMET seit vielen Jahren Teil der Unternehmensausrichtung. Dazu zählen unter anderem die Einkaufsstandards je Sortiment, mit dem Fokus auf BIO-Qualität, Regionalität und Saisonalität. In den Sortimenten findet sich zudem eine breite Auswahl vegetarischer Speisen: Bei GOURMET Kids sind rund 70 % des Sortiments fleischlos, bei GOURMET Business etwa die Hälfte. Dieses Angebot ermöglicht es Kund:innen, auch Speisen mit einer geringeren Klimawirkung zu wählen.

GOURMET setzt Maßnahmen zum effizienten Einsatz von Energie und Wasser und legt besonderes Augenmerk auf die Abfallvermeidung und -verwertung. Mehr als 6.200 m2 Photovoltaik-Kollektoren auf den Dächern der Frischküchen in Wien und St. Pölten erzeugen täglich einen Teil der Energie zum Kochen und Kühlen der Speisen.

Das Unternehmen ermittelt bereits seit 2017 den CO₂-Fußabdruck seiner Speisen. Die Ausweisung des CO₂-Fußabdrucks pro Speise in den Webshops schafft Transparenz und unterstützt Kund:innen dabei, informierte Entscheidungen bei der Speisenauswahl zu treffen. Die Ergebnisse dienen außerdem als Grundlage für weitere Verbesserungen.

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