FPÖ-Keyl/VPNÖ-Gepp/VPNÖ-Minnich/SPÖ-Peterl: „Neues Spital muss im Bezirk Korneuburg errichtet werden“

Korneuburg/St. Pölten (OTS) -

„Wir begrüßen natürlich ausdrücklich die Investition in das neue Krankenhaus für das Weinviertel. Für uns ist jedoch klar, dass dieses moderne Klinikum unbedingt im Bezirk Korneuburg errichtet werden muss, weil im Bezirk Korneuburg einfach der Bedarf gegeben ist, sowie im Hinblick auf die regionale Wertschöpfung und die Sicherung von Arbeitsplätzen“, sagen Korneuburgs VPNÖ Bürgermeister LAbg. Christian Gepp, VPNÖ Korneuburg Stadtrat NAbg. Andreas Minnich, SPÖ Korneuburg StR Bundesrat Martin Peterl sowie FPÖ Korneuburg Bezirksparteiobmann LAbg. Hubert Keyl.

„Der Bezirk Korneuburg erlebte in den letzten zwei Jahrzehnten einen signifikanten Bevölkerungszuwachs und wird mit seinen Städten Korneuburg, Gerasdorf und Stockerau sowie Gemeinden wie Langenzersdorf, Hagenbrunn, Spillern, Leobendorf in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich wachsen. Die stetig wachsende Bevölkerung des Bezirkes verdient medizinische Versorgungssicherheit auf höchstem Niveau“, so Gepp, Minnich und Keyl unisono.

Martin Peterl: „Eine Errichtung in unserem Bezirk Korneuburg sehen wir als unabdingbar an, auch aufgrund unserer optimalen Erreichbarkeit aus der Bundeshauptstadt – Stichwort: Gesundheitsregion Ost. Strukturveränderungen werden von der SPÖ NÖ nur dann mitgetragen, wenn sie echte Verbesserungen sowohl für die Bevölkerung als auch für die Mitarbeiter mit sich bringen.“